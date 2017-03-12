Юному Диме нужны деньги на операцию в Германии

Поверхностный слой кожи отходит, потому что плохо связан с глубоким. Редкое заболевание — буллезный эпидермолиз. Таких детей называют бабочками: кожа такая же хрупкая как их крылья.У Димы хрупкая кожа, но твердая воля. Он ходит в школу в родной Подгорной Покровке. Скоро выпускные экзамены, после чего он хочет поступать на программиста. Несмотря на боль, пишет сросшимися пальцами.Первое время дорогие иностранные бинты для Димы стирали и использовали повторно, с риском заражения. Ведь перевязок и мазей выходит больше, чем на 100 тысяч в месяц. Сейчас благотворители помогают. Сам Дима подрос и всех убеждает — ему совсем не больно.: «Я уже не чувствую эту боль каждодневную. Привык».Помочь в России им не смогли. После неудачной операции по разделению пальцев переделывать пришлось в Германии. Но денег хватило только на одну кисть. Сейчас собирают на новую операцию. Мешковы рады любой сумме, которую можно перевести по СМС. Жизнь заставила их быть оптимистами. Ведь услышав, что он не просто ребенок с тяжелым заболеванием, а Тутанхамон, Дима изредка, но улыбается.