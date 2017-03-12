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  • 12.03, 09:09
Правительство Сирии потребовало от Совбеза ООН осудить двойной теракт в Дамаске. Дамаск, ООН, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Правительство Сирии потребовало от Совбеза ООН осудить двойной теракт в Дамаске

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Правительство Сирии потребовало от Совбеза ООН осудить двойной теракт в Дамаске

Правительство Сирии потребовало от Совбеза ООН осудить двойной теракт в Дамаске

Правительство Сирии потребовало от Совбеза ООН осудить двойной теракт в Дамаске

    Правительство Сирии потребовало от Совета безопасности ООН осудить теракты в Дамаске, жертвами которых стали больше 40 человек. Еще 120 получили ранения.

    Двойной взрыв в столице Сирии прогремел в субботу возле древнего кладбища, когда к нему подъехала колонна автобусов с паломниками из Ирака. Множество пострадавших доставили в больницы с тяжелыми травмами. Медики опасаются, что число жертв может увеличиться.

    По данным местных журналистов, еще одну бомбу, прикрепленную к мотоциклу, обезвредила служба безопасности. Расследованием теракта занимается специальная комиссия. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

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