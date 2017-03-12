Премьер Турции пообещал жесткий ответ на «большой дипломатический скандал» в Роттердаме

Турция и Нидерланды оказались в центре дипломатического скандала. В преддверии референдума по изменению конституции турецкие власти решили устроить
что-то вроде европейского турне. Его цель — встретиться с представителями местных общин и заручиться их поддержкой. Некоторым странам Старого Света эта идея не понравилась. Дальше всех пошли Нидерланды. Они развернули самолет с министром иностранных дел Турции. Анкара в ответ заблокировала здания голландских дипмиссий в Анкаре и Стамбуле.
Турецкие власти запланировали европейское турне, чтобы добиться от местных общин поддержки конституционной реформы в стране, которая расширяет полномочия президента. Референдум по поводу этих поправок назначен на 16 апреля.
Встречи с представителями турецких диаспор были запланированы в ряде стран. Однако в Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландах выступили против. Последние заявили решительный протест. И когда глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу уже вылетел в Роттердам, его борту отказали в посадке в аэропорту. Голландские власти объяснили это «угрозой общественному порядку и безопасности». В результате Чавугошлу пришлось менять курс и лететь во Францию.
Вторую попытку пообщаться со сторонниками реформы в Роттердаме предприняла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Она на машине выехала из Германии, но и ей не дали провести агитационный митинг. Машину министра у турецкого генконсульства остановила полиция. Женщине предложили вернуться в Германию кратчайшим путем в сопровождении полицейских автомобилей.
Действия Нидерландов в турецком МИД назвали постыдным шагом, который наносит ущерб европейским ценностям и демократии, после чего внешнеполитическое ведомство объявило нежелательным в течение некоторого времени возвращение в Турцию из отпуска посла Нидерландов. Президент Эрдоган высказался жестче.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой. Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею в виду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Власти Нидерландов столь же робки, сколь трусливы. Меры против официальных лиц Анкары — это остатки нацизма и фашизма».
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что ответные меры Анкары будут предельно жесткими.
Бинали Йылдырым: «Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы».
События в Роттердаме он назвал «большим дипломатическим скандалом».
Бинали Йылдырым: «Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека».
Премьер Нидерландов прояснил официальную позицию страны.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Я понимаю, что они разозлились, но это уже чересчур. Я не считаю правильным, когда турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев. Да, теоретически с турецкими паспортами, но в первую очередь — голландцев».
После этого несколько сотен турок, проживающих в Нидерландах, вышли к консульству в Роттердаме. Они выступили против действий голландских властей. Чтобы разогнать толпу, полиция пустила в ход дубинки и слезоточивый газ. Не церемонились и с турецкими журналистами, освещавшими событие. Но унять протестующих не удалось, они продолжили скандировать лозунги с осуждением действий голландских властей.
Между тем в Анкаре и Стамбуле полиция перекрыла подходы к зданиям диппредставительств Нидерландов. Там уже собралось множество протестующих с флагами Турции.
Встречи с представителями турецких диаспор были запланированы в ряде стран. Однако в Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландах выступили против. Последние заявили решительный протест. И когда глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу уже вылетел в Роттердам, его борту отказали в посадке в аэропорту. Голландские власти объяснили это «угрозой общественному порядку и безопасности». В результате Чавугошлу пришлось менять курс и лететь во Францию.
Вторую попытку пообщаться со сторонниками реформы в Роттердаме предприняла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Она на машине выехала из Германии, но и ей не дали провести агитационный митинг. Машину министра у турецкого генконсульства остановила полиция. Женщине предложили вернуться в Германию кратчайшим путем в сопровождении полицейских автомобилей.
Действия Нидерландов в турецком МИД назвали постыдным шагом, который наносит ущерб европейским ценностям и демократии, после чего внешнеполитическое ведомство объявило нежелательным в течение некоторого времени возвращение в Турцию из отпуска посла Нидерландов. Президент Эрдоган высказался жестче.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой. Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею в виду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Власти Нидерландов столь же робки, сколь трусливы. Меры против официальных лиц Анкары — это остатки нацизма и фашизма».
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что ответные меры Анкары будут предельно жесткими.
Бинали Йылдырым: «Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы».
События в Роттердаме он назвал «большим дипломатическим скандалом».
Бинали Йылдырым: «Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека».
Премьер Нидерландов прояснил официальную позицию страны.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Я понимаю, что они разозлились, но это уже чересчур. Я не считаю правильным, когда турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев. Да, теоретически с турецкими паспортами, но в первую очередь — голландцев».
После этого несколько сотен турок, проживающих в Нидерландах, вышли к консульству в Роттердаме. Они выступили против действий голландских властей. Чтобы разогнать толпу, полиция пустила в ход дубинки и слезоточивый газ. Не церемонились и с турецкими журналистами, освещавшими событие. Но унять протестующих не удалось, они продолжили скандировать лозунги с осуждением действий голландских властей.
Между тем в Анкаре и Стамбуле полиция перекрыла подходы к зданиям диппредставительств Нидерландов. Там уже собралось множество протестующих с флагами Турции.
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