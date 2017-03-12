Десятки человек пострадали в Неаполе на митинге против визита лидера оппозиции

В Неаполе массовыми столкновениями с полицией закончился митинг против визита лидера итальянской оппозиции.

Демонстранты закидывали полицейских коктейлями Молотова и камнями. Сгорели несколько автомобилей. Витрины магазинов в центре города также получили серьезные повреждения.



Правоохранители задержали пятерых манифестантов. По последним данным, в ходе беспорядков пострадали больше 30 человек.