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  • 12.03, 09:09
Десятки человек пострадали в Неаполе на митинге против визита лидера оппозиции. Италия, беспорядки, митинги и протесты, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Десятки человек пострадали в Неаполе на митинге против визита лидера оппозиции

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Десятки человек пострадали в Неаполе на митинге против визита лидера оппозиции

Десятки человек пострадали в Неаполе на митинге против визита лидера оппозиции

Десятки человек пострадали в Неаполе на митинге против визита лидера оппозиции

    В Неаполе массовыми столкновениями с полицией закончился митинг против визита лидера итальянской оппозиции.

    Демонстранты закидывали полицейских коктейлями Молотова и камнями. Сгорели несколько автомобилей. Витрины магазинов в центре города также получили серьезные повреждения.

    Правоохранители задержали пятерых манифестантов. По последним данным, в ходе беспорядков пострадали больше 30 человек.

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