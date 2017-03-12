Бой на чемпионате Дагестана по MMA завершился массовой дракой: видео

Видео побоища, которым завершился поединок между бойцами Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым, опубликовано на странице клуба MMA «Горец» в соцсети «ВКонтакте».После завершения боя Джуманиязов пнул поверженного Минеева, а тот резко встал и ударил повернувшегося к нему спиной соперника. После этого на ринг выбежали команды и болельщики обоих спортсменов, и завязалась потасовка. Когда дерущихся удалось успокоить, бойцы ушли в подтрибунное помещение, «поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки», говорится на странице клуба.Позднее Минеев написал в своем Instagram, что инцидент исчерпан.: «В возникшей после моего боя ситуации с соперником нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на мое отношение к ставшей уже в определенном смысле родной республике Дагестан и дагестанцам».