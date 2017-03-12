Бой на чемпионате Дагестана по MMA завершился массовой дракой: видео

Массовая драка произошла на открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам.
Видео побоища, которым завершился поединок между бойцами Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым, опубликовано на странице клуба MMA «Горец» в соцсети «ВКонтакте».
После завершения боя Джуманиязов пнул поверженного Минеева, а тот резко встал и ударил повернувшегося к нему спиной соперника. После этого на ринг выбежали команды и болельщики обоих спортсменов, и завязалась потасовка. Когда дерущихся удалось успокоить, бойцы ушли в подтрибунное помещение, «поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки», говорится на странице клуба.
Позднее Минеев написал в своем Instagram, что инцидент исчерпан.
Владимир Минеев: «В возникшей после моего боя ситуации с соперником нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на мое отношение к ставшей уже в определенном смысле родной республике Дагестан и дагестанцам».
После завершения боя Джуманиязов пнул поверженного Минеева, а тот резко встал и ударил повернувшегося к нему спиной соперника. После этого на ринг выбежали команды и болельщики обоих спортсменов, и завязалась потасовка. Когда дерущихся удалось успокоить, бойцы ушли в подтрибунное помещение, «поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки», говорится на странице клуба.
Позднее Минеев написал в своем Instagram, что инцидент исчерпан.
Владимир Минеев: «В возникшей после моего боя ситуации с соперником нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на мое отношение к ставшей уже в определенном смысле родной республике Дагестан и дагестанцам».
Сегодня был яркий и замечательный день! Наша команда в составе клуба Академия ММА Махачкала приняла участие в Чемпионате Дагестана по смешанному боевому единоборству. Чемпионат Дагестана по любому единоборству в принципе -это очень серьезный по уровню конкуренции турнир. В возникшей, после моего боя ситуации с соперником, нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам. От лица всей команды выражаю благодарность федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом.
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