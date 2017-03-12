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  • 12.03, 10:41
Бой на чемпионате Дагестана по MMA завершился массовой дракой: видео. Дагестан, драки и избиения, единоборства, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бой на чемпионате Дагестана по MMA завершился массовой дракой: видео

2 комментария
Бой на чемпионате Дагестана по MMA завершился массовой дракой: видео

Бой на чемпионате Дагестана по MMA завершился массовой дракой: видео

Бой на чемпионате Дагестана по MMA завершился массовой дракой: видео

    Массовая драка произошла на открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам.

    Видео побоища, которым завершился поединок между бойцами Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым, опубликовано на странице клуба MMA «Горец» в соцсети «ВКонтакте».

    После завершения боя Джуманиязов пнул поверженного Минеева, а тот резко встал и ударил повернувшегося к нему спиной соперника. После этого на ринг выбежали команды и болельщики обоих спортсменов, и завязалась потасовка. Когда дерущихся удалось успокоить, бойцы ушли в подтрибунное помещение, «поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки», говорится на странице клуба.

    Позднее Минеев написал в своем Instagram, что инцидент исчерпан.

    Владимир Минеев: «В возникшей после моего боя ситуации с соперником нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на мое отношение к ставшей уже в определенном смысле родной республике Дагестан и дагестанцам».

    Сегодня был яркий и замечательный день! Наша команда в составе клуба Академия ММА Махачкала приняла участие в Чемпионате Дагестана по смешанному боевому единоборству. Чемпионат Дагестана по любому единоборству в принципе -это очень серьезный по уровню конкуренции турнир. В возникшей, после моего боя ситуации с соперником, нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам. От лица всей команды выражаю благодарность федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом.

    Публикация от Владимир Минеев/VladimirMineev (@mineevmma)

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