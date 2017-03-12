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  • 12.03, 09:09
Полиция и спецназ взяли ситуацию в Батуми под контроль. Грузия, беспорядки, митинги и протесты, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция и спецназ взяли ситуацию в Батуми под контроль

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Полиция и спецназ взяли ситуацию в Батуми под контроль

Полиция и спецназ взяли ситуацию в Батуми под контроль

Полиция и спецназ взяли ситуацию в Батуми под контроль

    Полиция и спецназ взяли под контроль ситуацию в Батуми. Сейчас обстановка в городе спокойная. Об этом секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили сообщил Общественному телевидению страны.

    Давид Раквиашвили: «Беспорядки в Батуми прекращены. В настоящее время ситуация в Батуми стабильная».

    По словам Раквиашвили, в результате беспорядков «травмы получили как сотрудники полиции, так и гражданские лица».

    Давид Раквиашвили: «Следствию предстоит выяснить, что произошло в субботу и в ночь на воскресенье в Батуми».

    В свою очередь мэр города Георгий Ермаков сообщил, что «автодвижение в центральной части Батуми восстановлено, ведется уборка улиц».

    Георгий Ермаков: «В результате противоправных действий участников акции повреждены несколько светофоров, перевернуты и подожжены автомашины, разрушены десятки урн, нанесен ущерб ряду объектов инфраструктуры».

    Накануне вечером в результате беспорядков пострадали больше 20 человек, в том числе 11 полицейских. Сотни горожан устроили стихийный митинг у здания регионального управления полиции. Они попытались прорваться внутрь. В дело вмешался спецназ. Силовики применили слезоточивый газ.

    Поводом для акции протеста стали действия патрульных. Они задержали двух водителей, которые отказались платить штраф. Разгорелся конфликт, в результате которого были задержаны еще четверо. После этого жители Батуми перекрыли движение возле главного управления городской полиции. Митингующие требовали освободить задержанных и отправить в отставку полицейское руководство. Сообщается, что глава МВД Грузии приказал выпустить нарушителей и привлечь их к административной ответственности.

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