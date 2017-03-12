Полиция и спецназ взяли ситуацию в Батуми под контроль

Полиция и спецназ взяли под контроль ситуацию в Батуми. Сейчас обстановка в городе спокойная. Об этом секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили сообщил Общественному телевидению страны.
Давид Раквиашвили: «Беспорядки в Батуми прекращены. В настоящее время ситуация в Батуми стабильная».
По словам Раквиашвили, в результате беспорядков «травмы получили как сотрудники полиции, так и гражданские лица».
Давид Раквиашвили: «Следствию предстоит выяснить, что произошло в субботу и в ночь на воскресенье в Батуми».
В свою очередь мэр города Георгий Ермаков сообщил, что «автодвижение в центральной части Батуми восстановлено, ведется уборка улиц».
Георгий Ермаков: «В результате противоправных действий участников акции повреждены несколько светофоров, перевернуты и подожжены автомашины, разрушены десятки урн, нанесен ущерб ряду объектов инфраструктуры».
Накануне вечером в результате беспорядков пострадали больше 20 человек, в том числе 11 полицейских. Сотни горожан устроили стихийный митинг у здания регионального управления полиции. Они попытались прорваться внутрь. В дело вмешался спецназ. Силовики применили слезоточивый газ.
Поводом для акции протеста стали действия патрульных. Они задержали двух водителей, которые отказались платить штраф. Разгорелся конфликт, в результате которого были задержаны еще четверо. После этого жители Батуми перекрыли движение возле главного управления городской полиции. Митингующие требовали освободить задержанных и отправить в отставку полицейское руководство. Сообщается, что глава МВД Грузии приказал выпустить нарушителей и привлечь их к административной ответственности.
По словам Раквиашвили, в результате беспорядков «травмы получили как сотрудники полиции, так и гражданские лица».
Давид Раквиашвили: «Следствию предстоит выяснить, что произошло в субботу и в ночь на воскресенье в Батуми».
В свою очередь мэр города Георгий Ермаков сообщил, что «автодвижение в центральной части Батуми восстановлено, ведется уборка улиц».
Георгий Ермаков: «В результате противоправных действий участников акции повреждены несколько светофоров, перевернуты и подожжены автомашины, разрушены десятки урн, нанесен ущерб ряду объектов инфраструктуры».
Накануне вечером в результате беспорядков пострадали больше 20 человек, в том числе 11 полицейских. Сотни горожан устроили стихийный митинг у здания регионального управления полиции. Они попытались прорваться внутрь. В дело вмешался спецназ. Силовики применили слезоточивый газ.
Поводом для акции протеста стали действия патрульных. Они задержали двух водителей, которые отказались платить штраф. Разгорелся конфликт, в результате которого были задержаны еще четверо. После этого жители Батуми перекрыли движение возле главного управления городской полиции. Митингующие требовали освободить задержанных и отправить в отставку полицейское руководство. Сообщается, что глава МВД Грузии приказал выпустить нарушителей и привлечь их к административной ответственности.
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