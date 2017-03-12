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  • 12.03, 09:09

СМИ: конгрессмены запросили у Белого дома доказательства прослушки телефона Трампа

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СМИ: конгрессмены запросили у Белого дома доказательства прослушки телефона Трампа

СМИ: конгрессмены запросили у Белого дома доказательства прослушки телефона Трампа

Американские парламентарии запросили у администрации президента США Дональда Трампа доказательства того, что его прослушивали по поручению Барака Обамы.

Как пишет Associated Press со ссылкой на источники в конгрессе, члены спецкомитета по разведке нижней палаты американского парламента направили в Белый дом запрос о предоставлении доказательств того, что телефонные разговоры президента Дональда Трампа прослушивались. И что эта прослушка осуществлялась по распоряжению предыдущий администрации. Парламентарии рассчитывают получить ответы на свои запросы уже к понедельнику.

Напомним, скандал разгорелся после сообщения Трампа в Twitter о том, что демократическая администрация якобы осуществляла прослушку в здании Trump Tower в Нью-Йорке в предвыборные дни. По данным американских СМИ, Барак Обама расценил эти обвинения как в высшей степени оскорбительные для него, но не стал отвечать на выпад публично.

После высказываний Трампа Белый дом потребовал у парламента провести тщательное разбирательство по поводу этой истории. А директор ФБР Джеймс Коми обратился к Минюсту с призывом публично опровергнуть высказывания Трампа о прослушке.

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