В воскресенье воздух в столице прогреется до 8 градусов

Синоптики сообщили, что в воскресенье погода в столичном регионе будет облачной с прояснениями, а в понедельник вновь будет солнечно.
Сообщение Росгидрометцентра: «Температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше нуля. Ветер северной четверти, 5–10 м/с, местами возможны небольшие осадки».
А вот в понедельник в столице будет уже солнечно и без осадков. Ночью температура будет около нуля. В понедельник воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. Такая же солнечная погода ожидается и во вторник, пишет ТАСС.
А вот в понедельник в столице будет уже солнечно и без осадков. Ночью температура будет около нуля. В понедельник воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. Такая же солнечная погода ожидается и во вторник, пишет ТАСС.
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