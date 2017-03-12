При пожаре в Свердловской области погибли 4 человека

В городе Красноуфимск сгорел двухквартирный частный жилой дом, погибли 4 человека.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сообщение о пожаре на улице Октября в Красноуфимске поступило на пульт дежурного в 21:46 по местному времени (19:46 по Москве). Прибывшие на место происшествия экипажи обнаружили, что здание охвачено огнем. Площадь возгорания составила 120 метров. Пожар был потушен в 23:12 по местному времени (21:12 по Москве).
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «Во время разбора завалов в трехквартирном жилом доме, где была заселена только одна квартира, обнаружены тела четырех человек. Это пожилая хозяйка жилища 1939 года рождения и ее знакомые, проживавшие неподалеку: мужчина 1972 года рождения и две женщины 1951 и 1968 г.р. Признаков насильственной смерти у них не обнаружено».
По предварительной информации, все погибшие отравились угарным газом. Причиной возникновения пожара могло быть неосторожное обращение с огнем. Специалисты МЧС предполагают, что возгорание началось из-за непогашенного окурка.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области: «Во время разбора завалов в трехквартирном жилом доме, где была заселена только одна квартира, обнаружены тела четырех человек. Это пожилая хозяйка жилища 1939 года рождения и ее знакомые, проживавшие неподалеку: мужчина 1972 года рождения и две женщины 1951 и 1968 г.р. Признаков насильственной смерти у них не обнаружено».
По предварительной информации, все погибшие отравились угарным газом. Причиной возникновения пожара могло быть неосторожное обращение с огнем. Специалисты МЧС предполагают, что возгорание началось из-за непогашенного окурка.
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