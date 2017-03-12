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  • 12.03, 07:39
Трехлетняя девочка погибла в США из-за взорвавшегося гироскутера. США, дети и подростки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трехлетняя девочка погибла в США из-за взорвавшегося гироскутера

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Трехлетняя девочка погибла в США <nobr>из-за</nobr> взорвавшегося гироскутера

Трехлетняя девочка погибла в США из-за взорвавшегося гироскутера

Трехлетняя девочка погибла в США <nobr>из-за</nobr> взорвавшегося гироскутера
  • Фото: PennLive.com/ facebook.com

    • В Пенсильвании произошел пожар, начавшийся из-за взорвавшегося гироскутера. В результате пожара одна девочка погибла, две других находятся в критическом состоянии.

    Как передает ABC News, трагедия произошла в городе Гаррисберг. Как установили пожарные, возгорание началось в пятницу в результате внезапного взрыва гироскутера, стоявшего на зарядке.

    В помещении вспыхнул пожар, мгновенно охвативший верхний этаж здания. Трое детей получили тяжелейшие ожоги и травмы. Их экстренно доставили в больницу, но в субботу 3-летняя девочка умерла. Две других остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как критическое. Во время спасательных работ ожоги получил и один пожарный.

    Журналисты телеканала не называют марку взорвавшегося устройства, но приводят подборку других случаев возгораний гироскутеров, происходивших в США в последнее время.

    Фотографии с места пожара распространились в соцсетях и мировых СМИ.



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