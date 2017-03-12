Трехлетняя девочка погибла в США из-за взорвавшегося гироскутера

В Пенсильвании произошел пожар, начавшийся
из-за взорвавшегося гироскутера. В результате пожара одна девочка погибла, две других находятся в критическом состоянии.
Как передает ABC News, трагедия произошла в городе Гаррисберг. Как установили пожарные, возгорание началось в пятницу в результате внезапного взрыва гироскутера, стоявшего на зарядке.
В помещении вспыхнул пожар, мгновенно охвативший верхний этаж здания. Трое детей получили тяжелейшие ожоги и травмы. Их экстренно доставили в больницу, но в субботу 3-летняя девочка умерла. Две других остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как критическое. Во время спасательных работ ожоги получил и один пожарный.
Журналисты телеканала не называют марку взорвавшегося устройства, но приводят подборку других случаев возгораний гироскутеров, происходивших в США в последнее время.
Фотографии с места пожара распространились в соцсетях и мировых СМИ.
В помещении вспыхнул пожар, мгновенно охвативший верхний этаж здания. Трое детей получили тяжелейшие ожоги и травмы. Их экстренно доставили в больницу, но в субботу 3-летняя девочка умерла. Две других остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как критическое. Во время спасательных работ ожоги получил и один пожарный.
Журналисты телеканала не называют марку взорвавшегося устройства, но приводят подборку других случаев возгораний гироскутеров, происходивших в США в последнее время.
Фотографии с места пожара распространились в соцсетях и мировых СМИ.
WATCH: Recharging hoverboard blamed in deadly house fire in Pennsylvania https://t.co/bLVpVxgSMh #news— USA Update (@USA_Update_) 12 марта 2017 г.
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