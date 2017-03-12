В США прокуроры не выдвинули возражений против пересмотра дела Бута

Адвокат Виктора Бута сообщил, что сторона обвинения в США не стала выдвигать свои возражения против прошения о пересмотре дела россиянина, которого в Штатах считают виновным в незаконной торговле оружием.
Алексей Тарасов, адвокат: «Накануне я получил документ, в котором говорится, что сторона гособвинения не будет подавать в Верховный суд никаких своих доводов в качестве возражения на поданные нами прошение».
Юрист пояснил, что это решение прокуратуры еще не означает, что Верховный суд США возьмет дело на рассмотрение.
Алексей Тарасов: «Это означает, что если Верховный суд примет дело к рассмотрению, то он будет видеть только доводы стороны защиты».
По мнению Тарасова, решение Верховного суда может быть принято в течение нескольких месяцев, цитирует РИА Новости.
Напомним, адвокаты россиянина подали апелляцию в Верховный суд США в конце февраля. Защита россиянина утверждает, что сговор с оперативниками, который лежит в основе дела против Бута, незаконен. А сторона обвинения утаивала сведения, которые могли повлиять на линию защиты.
приговорили к 25 годам тюрьмы, признав виновным в незаконной торговле оружием. В ноябре 2016 года апелляционный суд второго округа Нью-Йорка отказался пересматривать дело Бута.
Юрист пояснил, что это решение прокуратуры еще не означает, что Верховный суд США возьмет дело на рассмотрение.
Алексей Тарасов: «Это означает, что если Верховный суд примет дело к рассмотрению, то он будет видеть только доводы стороны защиты».
По мнению Тарасова, решение Верховного суда может быть принято в течение нескольких месяцев, цитирует РИА Новости.
Напомним, адвокаты россиянина подали апелляцию в Верховный суд США в конце февраля. Защита россиянина утверждает, что сговор с оперативниками, который лежит в основе дела против Бута, незаконен. А сторона обвинения утаивала сведения, которые могли повлиять на линию защиты.
приговорили к 25 годам тюрьмы, признав виновным в незаконной торговле оружием. В ноябре 2016 года апелляционный суд второго округа Нью-Йорка отказался пересматривать дело Бута.
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