Президент Грузии: нельзя допускать эскалацию насилия в Батуми

Глава МВД Грузии освободил задержанных за сопротивление полиции в Батуми.
Георгий Маргвелашвили, президент Грузии: «В связи с событиями в Батуми призываю все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и не допускать эскалации насилия. Я нахожусь в постоянном контакте с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и министром внутренних дел страны Георгием Мгебришвили. Считаем, что необходимо защитить право собрания, однако в тоже время необходимо уважать государственные институты и закон».
Президент Грузии подчеркнул, что важно незамедлительно урегулировать существующую обстановку и начать расследование произошедшего в Батуми.
А глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили распорядился освободить шестерых человек, которые были задержаны за сопротивление полиции в Батуми. Министр сообщил журналистам, что после расследования задержанные предстанут перед судом, цитирует РИА Новости.
Георгий Мгебришвили, министр внутренних дел Грузии: «Я учел просьбу председателя Аджарского правительства об освобождении задержанных лиц. Несмотря на освобождение, в отношении этих людей не прекращалось административное производство и могу сказать, что они обязательно предстанут перед судом».
пострадали более 20 человек.
Фото: @netgazeti/ twitter.com
Президент Грузии подчеркнул, что важно незамедлительно урегулировать существующую обстановку и начать расследование произошедшего в Батуми.
А глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили распорядился освободить шестерых человек, которые были задержаны за сопротивление полиции в Батуми. Министр сообщил журналистам, что после расследования задержанные предстанут перед судом, цитирует РИА Новости.
Георгий Мгебришвили, министр внутренних дел Грузии: «Я учел просьбу председателя Аджарского правительства об освобождении задержанных лиц. Несмотря на освобождение, в отношении этих людей не прекращалось административное производство и могу сказать, что они обязательно предстанут перед судом».
пострадали более 20 человек.
Фото: @netgazeti/ twitter.com
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