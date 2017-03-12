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  • 12.03, 04:37

Президент Грузии: нельзя допускать эскалацию насилия в Батуми

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Президент Грузии: нельзя допускать эскалацию насилия в Батуми

Президент Грузии: нельзя допускать эскалацию насилия в Батуми

Президент Грузии: нельзя допускать эскалацию насилия в Батуми
  • Фото: @netgazeti/ twitter.com

    • Глава МВД Грузии освободил задержанных за сопротивление полиции в Батуми.

    Георгий Маргвелашвили, президент Грузии: «В связи с событиями в Батуми призываю все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и не допускать эскалации насилия. Я нахожусь в постоянном контакте с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и министром внутренних дел страны Георгием Мгебришвили. Считаем, что необходимо защитить право собрания, однако в тоже время необходимо уважать государственные институты и закон».

    Президент Грузии подчеркнул, что важно незамедлительно урегулировать существующую обстановку и начать расследование произошедшего в Батуми.

    А глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили распорядился освободить шестерых человек, которые были задержаны за сопротивление полиции в Батуми. Министр сообщил журналистам, что после расследования задержанные предстанут перед судом, цитирует РИА Новости.

    Георгий Мгебришвили, министр внутренних дел Грузии: «Я учел просьбу председателя Аджарского правительства об освобождении задержанных лиц. Несмотря на освобождение, в отношении этих людей не прекращалось административное производство и могу сказать, что они обязательно предстанут перед судом».

    Напомним, в субботу в Батуми произошли беспорядки. Причиной стал инцидент между несколькими водителями и полицией. Водители отказались выплачивать штрафы, которые сочли незаконными. Полиция задержала водителей, а также поддержавших их очевидцев за сопротивление представителям власти. К зданию главного управления городской полиции пришли сотни жителей Батуми, потребовавшие освобождения задержанных. Демонстранты забросали стражей порядка камнями и перевернули полицейский автомобиль. Спецназ применил для разгона протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате беспорядков пострадали более 20 человек.

    Президент Грузии: нельзя допускать эскалацию насилия в Батуми. Грузия, беспорядки, митинги и протесты, полиция, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @netgazeti/ twitter.com

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