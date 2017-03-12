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  • 12.03, 06:07

В Афинах полиция и грабитель устроили перестрелку в супермаркете

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В Афинах полиция и грабитель устроили перестрелку в супермаркете

В Афинах полиция и грабитель устроили перестрелку в супермаркете

Вооруженное ограбление в одном из Афинских супермаркетов закончилось перестрелкой с полицией и арестом грабителя. Все это произошло на глазах у покупателей и персонала магазина.

Как сообщает информагентство ANA, попытка ограбления была совершена в субботу вечером в районе Каматеро на севере Афин.

Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в магазин My Market и попытался забрать деньги из кассы. В торговом зале при этом находилось много покупателей. Кто-то из них или сотрудников магазина успел вызвать полицию, которая прибыла на место происшествия спустя несколько минут.

Полицейские окружили магазин, призывая преступника сдаться. Однако он захватил девушку-продавца и намеревался сбежать, прикрываясь заложницей. Девушке удалось вырваться, и тогда грабитель открыл огонь по полиции. Началась перестрелка, в результате которой преступник получил несколько огнестрельных ранений. Его отправили в больницу.

Греческие СМИ сообщают, что кроме преступника в перестрелке никто не пострадал.

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