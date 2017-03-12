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  • 12.03, 03:05
Вооруженные грабители ворвались в квартиру на западе Москвы. Москва, бандитизм, кражи и ограбления, уголовный розыск, угон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вооруженные грабители ворвались в квартиру на западе Москвы

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Вооруженные грабители ворвались в квартиру на западе Москвы

Вооруженные грабители ворвались в квартиру на западе Москвы

    Полиция ищет бандитов, совершивших разбойное нападение на жильцов московской квартиры. Вооруженные преступники похитили деньги и угнали автомобиль.

    Как сообщили в столичном управлении полиции, нападение произошло в субботу в одном из домов на улице Багрицкого.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве: «По предварительным данным, пятеро неизвестных, чьи лица были скрыты масками, ворвались в квартиру дома и, угрожая заявителю и его знакомому предметом, похожим на пистолет, открыто похитили деньги, а также ключи и документы от автомобиля Mercedes, на котором и скрылись».

    В полиции сообщили, что ведется поиск бандитов. Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, цитирует ТАСС.

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