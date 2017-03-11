СМИ: британским министрам запретили уезжать за границу до запуска процесса Brexit

Великобритания готовится к запуску процесса Brexit. Министрам приходится отказываться от зарубежных поездок, чтобы принять участие в голосовании по поправкам к биллю о Brexit.
Как пишет The Telegraph, Консервативная партия Великобритании запретила до запуска процесса Brexit членам кабмина отправляться в поездки за границу. По сведения издания, планы поездок пришлось пересмотреть, как минимум, двум министрам.
Эксперты объясняют, что на такие меры консерваторам приходится идти из-за слишком хрупкого большинства в парламенте, которого может не хватить для принятия двух поправок, предложенных палатой лордов, что помешает запуску процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Палата общин 13 марта рассмотрит поправки, внесенные Палатой лордов в правительственный билль о Brexit, который даст полномочия премьер-министру Терезе Мэй применить статью 50 Лиссабонского договора, запускающую процедуру переговоров с Брюсселем об условиях выхода страны из состава ЕС.
Ранее сообщалось, что Мэй может запустить процесс Brexit уже в ближайший вторник, 14 марта, во время своего выступления в нижней палате парламента. Для этого необходимо, чтобы в понедельник 13 марта законопроект о Brexit одобрила палата общин, а во вторник — палата лордов. документ также должен быть подписан королевой Елизаветой II.
Эксперты объясняют, что на такие меры консерваторам приходится идти из-за слишком хрупкого большинства в парламенте, которого может не хватить для принятия двух поправок, предложенных палатой лордов, что помешает запуску процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Палата общин 13 марта рассмотрит поправки, внесенные Палатой лордов в правительственный билль о Brexit, который даст полномочия премьер-министру Терезе Мэй применить статью 50 Лиссабонского договора, запускающую процедуру переговоров с Брюсселем об условиях выхода страны из состава ЕС.
Ранее сообщалось, что Мэй может запустить процесс Brexit уже в ближайший вторник, 14 марта, во время своего выступления в нижней палате парламента. Для этого необходимо, чтобы в понедельник 13 марта законопроект о Brexit одобрила палата общин, а во вторник — палата лордов. документ также должен быть подписан королевой Елизаветой II.
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