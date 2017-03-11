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  • 11.03, 22:33

Сбежавшего медведя застрелили в немецком зоопарке

2 комментария

Сбежавшего медведя застрелили в немецком зоопарке

Сбежавшего медведя застрелили в немецком зоопарке

Сотрудникам зоопарка немецкого города Оснабрюк пришлось убить медведя, который выбрался из клетки.

Инцидент произошел сегодня днем. Медведь смог перелезть через забор, который находится под электрическим напряжением, и попасть в вольер к лисам. Затем медведь вырвался на волю.

Посетителей сначала собрали в закрытом павильоне для обезьян, а потом эвакуировали. Выбравшегося на свободу медведя застрелили.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, погибший медведь был одной главных достопримечательностей зоопарка Оснабрюка. Зверь по кличке Тапс был гибридом белого и бурого медведя (гролар).

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