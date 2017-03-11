В Канаде неизвестный выиграл почти 20 миллионов долларов

Организаторы национальных канадских розыгрышей Atlantic Lottery сообщили СМИ, что один из покупателей лотереи Lotto Max сорвал джекпот.
Сообщается, что счастливый лотерейный билетик был продан жителю канадской провинции Британская Колумбия. Теперь организаторы розыгрыша ждут, когда человек обнаружит свою большую удачу и обратится к ним за выигрышем.
«Выпавшие номера — 1, 11, 15, 20, 36, 41 и 47. Бонус-число — 33», рассказали в Atlantic Lottery. По этому номеру победитель получит 25,9 млн канадских долларов (19,3 млн долларов США).
Традиционно, в Lotto Max также можно выиграть и «утешительные призы» в размере 1 млн канадских долларов (примерно 740 тыс. долларов США), сообщает ТАСС.
Ранее крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.
«Выпавшие номера — 1, 11, 15, 20, 36, 41 и 47. Бонус-число — 33», рассказали в Atlantic Lottery. По этому номеру победитель получит 25,9 млн канадских долларов (19,3 млн долларов США).
Традиционно, в Lotto Max также можно выиграть и «утешительные призы» в размере 1 млн канадских долларов (примерно 740 тыс. долларов США), сообщает ТАСС.
Ранее крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года.
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