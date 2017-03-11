Возбуждено дело после гибели россиян при крушении вертолета в Стамбуле

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели россиян при крушении вертолета в Стамбуле.
Из сообщения пресс-службы СКР: «В Северо-Западное СУ на транспорте СКР из средств массовой информации поступило сообщение о крушении в Турецкой Республике вертолета, повлекшем наступление смерти четырех граждан РФ, проживавших в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц)».
В ведомстве также отметили, что в настоящее время устанавливается местонахождение родственников погибших. 12 марта 2017 года тела россиян будут доставлены в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских, в том числе генетических, экспертиз.
упал на автотрассу Е-5. Находившиеся на борту семь человек, в том числе двое пилотов и пять пассажиров, среди которых четверо россиян, погибли.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время устанавливается местонахождение родственников погибших. 12 марта 2017 года тела россиян будут доставлены в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских, в том числе генетических, экспертиз.
упал на автотрассу Е-5. Находившиеся на борту семь человек, в том числе двое пилотов и пять пассажиров, среди которых четверо россиян, погибли.
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