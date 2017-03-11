Появилось видео с места убийства россиянина в Канаде

В Интернете появилось видео из канадского города Эдмонтон, с места, где полицейскими был убит
55-летний россиянин Виталий Савин.
Видеозапись опудликовало издание Global News. На кадрах ролика видно, что полицейские пытались реанимировать Савина, после того как выстрелили него. Однако их действия не увенчались успехом.
Ранее сообщалось, что россиянин Виталий Савин был застрелен канадскими полицейскими на дороге во время проверки документов. Сообщалось, что правоозранители остановили машину нашего соотечественника и попросили его выйти и показать документы. После этого Савин якобы выскочил из салона с охотничьим ножом и бросился на стражей порядка. Полицейский выстрелил в него и убил на месте.
Ведется расследование инцидента. До выяснения всех причин произошедшего выстреливший в россиянина полицейский будет находиться под следствием.
Виталию Савину было 55 лет. Он работал бурильщиком в конструкторском бюро Great Canadian. До переезда в Канаду был горным инженером, к уголовной ответсвенности раньше не привлекался.
Ранее сообщалось, что россиянин Виталий Савин был застрелен канадскими полицейскими на дороге во время проверки документов. Сообщалось, что правоозранители остановили машину нашего соотечественника и попросили его выйти и показать документы. После этого Савин якобы выскочил из салона с охотничьим ножом и бросился на стражей порядка. Полицейский выстрелил в него и убил на месте.
Ведется расследование инцидента. До выяснения всех причин произошедшего выстреливший в россиянина полицейский будет находиться под следствием.
Виталию Савину было 55 лет. Он работал бурильщиком в конструкторском бюро Great Canadian. До переезда в Канаду был горным инженером, к уголовной ответсвенности раньше не привлекался.
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