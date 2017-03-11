Полиция ФРГ предотвратила атаку ИГИЛ на торговый центр в Эссене

Полиция Германии сообщала о предотвращении теракта в торговом центре города Эссен.
Атака с применением взрывного устройства была запланирована на сегодня, однако полиция вовремя получила от одной из спецслужб «конкретные указания» на планы террористов.
По данным радиостанции Westdeutscher Rundfunk, за предотвращенным терактом стоит запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство», передает ТАСС.
По данным радиостанции Westdeutscher Rundfunk, за предотвращенным терактом стоит запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство», передает ТАСС.
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