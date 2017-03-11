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  • 11.03, 21:01

Полиция ФРГ предотвратила атаку ИГИЛ на торговый центр в Эссене

1 комментарий
  • Фото Reuters © 2017, Thilo Schmuelgen
Полиция ФРГ предотвратила атаку ИГИЛ на торговый центр в Эссене

Полиция ФРГ предотвратила атаку ИГИЛ на торговый центр в Эссене

Полиция ФРГ предотвратила атаку ИГИЛ на торговый центр в Эссене
  • Фото Reuters © 2017, Thilo Schmuelgen

    • Полиция Германии сообщала о предотвращении теракта в торговом центре города Эссен.

    Атака с применением взрывного устройства была запланирована на сегодня, однако полиция вовремя получила от одной из спецслужб «конкретные указания» на планы террористов.

    По данным радиостанции Westdeutscher Rundfunk, за предотвращенным терактом стоит запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство», передает ТАСС.

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