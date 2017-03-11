УЕФА выделит миллион евро на развитие футбола в Крыму

На фоне жестких санкций в отношении России, крупная европейская структура решила поддержать Крым.
Пока это, правда, касается только футбола. Союз европейских футбольных ассоциаций — УЕФА — выделил миллион евро на развитие этого вида спорта в республике. Такое решение приняли после прошедшей в Швейцарии встречи руководителей организации и главы Крымского футбольного союза (КФС).
Как сообщили в пресс-службе КФС, представители УЕФА также заявили о готовности сотрудничать с Крымом по различным проектам, в том числе по строительству футбольных площадок. Сообщается также, что специалисты УЕФА намерены посетить полуостров.
Как сообщили в пресс-службе КФС, представители УЕФА также заявили о готовности сотрудничать с Крымом по различным проектам, в том числе по строительству футбольных площадок. Сообщается также, что специалисты УЕФА намерены посетить полуостров.
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