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  • 11.03, 21:01
УЕФА выделит миллион евро на развитие футбола в Крыму. Крым, УЕФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

УЕФА выделит миллион евро на развитие футбола в Крыму

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УЕФА выделит миллион евро на развитие футбола в Крыму

УЕФА выделит миллион евро на развитие футбола в Крыму

    На фоне жестких санкций в отношении России, крупная европейская структура решила поддержать Крым.

    Пока это, правда, касается только футбола. Союз европейских футбольных ассоциаций — УЕФА — выделил миллион евро на развитие этого вида спорта в республике. Такое решение приняли после прошедшей в Швейцарии встречи руководителей организации и главы Крымского футбольного союза (КФС).

    Как сообщили в пресс-службе КФС, представители УЕФА также заявили о готовности сотрудничать с Крымом по различным проектам, в том числе по строительству футбольных площадок. Сообщается также, что специалисты УЕФА намерены посетить полуостров.

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