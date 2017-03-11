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  • 11.03, 21:01

«Оранжевая» угроза: в резиденцию Трампа пытался прорваться человек с рюкзаком

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«Оранжевая» угроза: в резиденцию Трампа пытался прорваться человек с рюкзаком

«Оранжевая» угроза: в резиденцию Трампа пытался прорваться человек с рюкзаком

Неизвестный мужчина попытался попасть в Белый дом. В районе был объявлен «оранжевый» уровень опасности, выше которого только «красный».

Подозрительный мужчина ночью проник на территорию Белого дома, но был задержан Секретной службой у южного входа в резиденцию американского президента. Эта часть здания закрыта для туристов.

Как сообщает CNN, при себе у нарушителя был рюкзак. Однако при обыске ничего опасного у него не нашли.

Мотивы действий нарушителя сейчас выясняются. Его привлекут к ответственности. В это время Дональд Трамп находился в Белом доме. Его известили об инциденте.

Инцидент произошел в пятницу в 23.38 (07.38 субботы по московскому времени), но известно о нем стало только сейчас. Журналисты CNN задались вопросом, почему Секретная служба, охраняющая высших должностных лиц США, не сообщила об этом сразу.

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