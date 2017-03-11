СМИ: источник утечки информации в WikiLeaks находится в самом ЦРУ

Появились сообщения о том, что информацию об используемых ЦРУ США методах кибершпионажа WikiLeaks, скорее всего, получала от источника внутри самого ведомства.
Об этом в интервью телеканалу CBS заявил бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Моррел.
Майкл Моррел, экс-заместитель директора ЦРУ: «Эти данные не распространяются за пределами ЦРУ. Они хранятся в совершенно секретной сети ЦРУ, не подключенной ни к одной другой сети. Так что, это сделал кто-то изнутри управления».
При этом Моррел признал недостаточную защиту компьютерной системы ведомства и заявил, что она давно нуждается в обновлении.
Бывший замруководителя ЦРУ также обратил внимание на то, что компьютерный код, который теперь якобы находится в распоряжении WikiLeaks, представляет большую ценность для врагов США. По словам Моррела, с его помощью можно выяснить, взламывало ли ЦРУ те или иные электронные устройства.
американские спецслужбы применяют вирусы для взлома гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows. А телевизоры Samsung используют в качестве подслушивающих устройств. Также выяснилось, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin.
В Кремле заявили, что намерены внимательно изучить материалы, опубликованные WikiLeaks. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для Москвы не секрет, что США активно прослушивают российских официальных лиц.
Майкл Моррел, экс-заместитель директора ЦРУ: «Эти данные не распространяются за пределами ЦРУ. Они хранятся в совершенно секретной сети ЦРУ, не подключенной ни к одной другой сети. Так что, это сделал кто-то изнутри управления».
При этом Моррел признал недостаточную защиту компьютерной системы ведомства и заявил, что она давно нуждается в обновлении.
Бывший замруководителя ЦРУ также обратил внимание на то, что компьютерный код, который теперь якобы находится в распоряжении WikiLeaks, представляет большую ценность для врагов США. По словам Моррела, с его помощью можно выяснить, взламывало ли ЦРУ те или иные электронные устройства.
американские спецслужбы применяют вирусы для взлома гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows. А телевизоры Samsung используют в качестве подслушивающих устройств. Также выяснилось, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin.
В Кремле заявили, что намерены внимательно изучить материалы, опубликованные WikiLeaks. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для Москвы не секрет, что США активно прослушивают российских официальных лиц.
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