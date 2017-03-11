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  • 11.03, 22:33
В Россию проникли 12 смертоносных супербактерий-мутантов. болезни, ВОЗ, здоровье, Индия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Россию проникли 12 смертоносных супербактерий-мутантов

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В Россию проникли 12 смертоносных супербактерий-мутантов

В Россию проникли 12 смертоносных <nobr>супербактерий-мутантов</nobr>

    Всемирное агентство здравоохранения, сообщило об обнаружении 12 супербактерий, против которых еще не придумали никакого лекарства. Опасные бактерии из страшного списка ВОЗ обнаружены в российских городах и в любой момент готовы к атаке.

    Август прошлого года. Тишину ночи среди пустынных холмов Невады в городке Рино нарушает рев неотложки. На койке немолодая женщина с острой кишечной инфекцией. Спустя всего пару суток, возле ее палаты уже дежурят лучшие спецы американского Центра профилактики заболеваний — пожалуй, самой мощной медорганизации в Штатах. Зачем — станет ясно чуть позже.

    Главный специалист центра доктор Алекс Каллен в эфире одного из крупнейших телеканалов Америки лишь спустя четыре месяца рассказывает об этом таинственном случае.

    Алекс Каллен, главный специалист Центра профилактики заболеваний: «Мы перепробовали различные комбинации антибиотиков — все, что у нас было. Даже колистин не помог. В итоге у нее случился септический шок. Но пациент всё равно скончался. Судя по всему, мы имеем дело со сверхрезистентной супербактерией».

    Именно эти слова после затяжного врачебного консилиума в Штатах громом разнеслись по всем уголкам планеты.

    Пенные волны Муси с шумом ударяются о берега провинции Хайдрабад на юге Индии. Мэр одноименного города, который совсем скоро может остаться без жителей, взяв себя в руки, объясняет, что во всем виновата река. Пена на водной поверхности — отходы крупнейшей в стране фабрики по производству антибиотиков. К середине нулевых Индия пережила настоящий фармацевтический бум — с каждым годом рост экспорта лекарственных препаратов исчислялся миллиардами долларов.

    В погоне за сверхприбылью индийские бизнесмены словно напрочь забыли обо всякой осторожности. Вместо правильной утилизации антибиотики выбрасывали в реку или зарывали в землю. Прямо на съедение живущим там опасным бактериям. Так над человечеством и нависла угроза так называемых supebugs — это хорошо знакомые научному миру бактерии, у которых, благодаря человеческой жадности, развились мутации генов, дающие им абсолютный иммунитет ко всем существующим антибиотикам и которым оставалось лишь дождаться идеальной питательной среды — самого человека.

    И тут ведь не нужно быть крупным ученым, чтобы представить масштабы катастрофы. В ритуальных купаниях на реке Ганг все в той же Индии участвуют десятки миллионов паломников. Оттуда бактерии перекочевывают в другие водоемы. К примеру, недавние пробы, взятые в Дунае, также кишели супербактериями. И вот они — невидимые людскому глазу, сквозь океанские просторы уже готовы постучать почти в каждый российский дом.

    Сергей Сидоренко, заведующий отделом микробиологии петербургского НИИ детских инфекций: «Мы искали его целенаправленно. Вместе с нами еще в двух лабораториях нашли. Стало очевидно, что это не какая-то случайная вещь, а это серьезная проблема».

    Профессор с грустью делится результатами: найдены 12 опаснейших микроорганизмов в 15 городах нашей страны. И ведь можно было бы обвинить во всем того самого жадного раджу из Индии. Но зачастую, как это бывает, мы сами во всем виноваты.

    Подробности — в сюжете репортера Марка Драницына.

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