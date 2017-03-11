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  • 11.03, 19:31

Пензенский полицейский похитил и убил мужчину по заказу его тещи

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Пензенский полицейский похитил и убил мужчину по заказу его тещи

Пензенский полицейский похитил и убил мужчину по заказу его тещи

В Пензенской области задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Кузнецка.

По данным следствия, злоумышленники ночью приехали к дому своей жертвы на Volkswagen Golf и, представившись полицейскими, забрали мужчину. После этого они избили потерпевшего, надели ему на голову полиэтиленовый пакет, обмотали скотчем и повезли в лес.

Там потерявшего сознание мужчину вытащили из машины и дважды ударили его ножом в шею. После этого тело закопали в снег и завалили ветками.

Выйти на след подозреваемых удалось, проследив за тещей погибшего, которая и была инициатором убийства. Сыщики выяснили, что она по телефону связывалась с полицейским и жителем Пензы, владельцем машины Volkswagen Golf. В автомобиле были обнаружены следы крови погибшего.

После этого двое мужчин, а также сожитель тещи погибшего были задержаны. Они показали место, где спрятали тело, а также дали признательные показания. Причастность подозреваемых к преступлению подтвердила экспертиза, сообщает PenzaNews.

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