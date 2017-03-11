Пензенский полицейский похитил и убил мужчину по заказу его тещи

В Пензенской области задержаны подозреваемые в похищении и убийстве жителя Кузнецка.
По данным следствия, злоумышленники ночью приехали к дому своей жертвы на Volkswagen Golf и, представившись полицейскими, забрали мужчину. После этого они избили потерпевшего, надели ему на голову полиэтиленовый пакет, обмотали скотчем и повезли в лес.
Там потерявшего сознание мужчину вытащили из машины и дважды ударили его ножом в шею. После этого тело закопали в снег и завалили ветками.
Выйти на след подозреваемых удалось, проследив за тещей погибшего, которая и была инициатором убийства. Сыщики выяснили, что она по телефону связывалась с полицейским и жителем Пензы, владельцем машины Volkswagen Golf. В автомобиле были обнаружены следы крови погибшего.
После этого двое мужчин, а также сожитель тещи погибшего были задержаны. Они показали место, где спрятали тело, а также дали признательные показания. Причастность подозреваемых к преступлению подтвердила экспертиза, сообщает PenzaNews.
Там потерявшего сознание мужчину вытащили из машины и дважды ударили его ножом в шею. После этого тело закопали в снег и завалили ветками.
Выйти на след подозреваемых удалось, проследив за тещей погибшего, которая и была инициатором убийства. Сыщики выяснили, что она по телефону связывалась с полицейским и жителем Пензы, владельцем машины Volkswagen Golf. В автомобиле были обнаружены следы крови погибшего.
После этого двое мужчин, а также сожитель тещи погибшего были задержаны. Они показали место, где спрятали тело, а также дали признательные показания. Причастность подозреваемых к преступлению подтвердила экспертиза, сообщает PenzaNews.
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