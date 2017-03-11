Тайное оружие ЦРУ: американские кибершпионы «взломали» весь мир

Скандал недели: грандиозный слив секретных документов ЦРУ, ставших достоянием гласности. Настоящая информационная бомба, разорвавшаяся по ту сторону Атлантики, застала врасплох даже ко всему готовую
пресс-службу Белого дома, а закаленный в информационных войнах последних месяцев пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер на какое-то время потерял дар речи.
Промолчав почти сутки, пресс-секретарь американского президента на брифинге для журналистов с каменным лицом наконец произнес: «Белый дом всерьез обеспокоен».
Все началось во вторник, 7 марта, когда сайт WikiLeaks начал публикацию документов Центрального разведывательного управления США. И уже с первых страниц этих секретных материалов становилось понятно: американские спецслужбы научились взламывать все. Смартфоны, планшеты, компьютеры и даже телевизор в вашей гостиной по команде из Лэнгли, штаб-квартиры ЦРУ, может превращаться во всевидящее око.
Такая беспардонная наглость организации, от которой и так ничего хорошего, в общем-то, не ждешь, ошарашила даже самых преданных друзей Вашингтона. Ведь вряд ли накануне судьбоносной битвы за пост канцлера фрау Меркель ожидала получить настоящий информационный нож в спину. Причем удар нанесла не пресловутая «рука Москвы», а верные союзники — американцы, которых четыре года назад уже хватали за руку при прослушке личного телефона Ангелы Меркель.
Но «заклятые друзья» не угомонились, и, если верить документам WikiLeaks, под прикрытием консульства США во Франкфурте работало настоящее шпионское гнездо, которое прослушивало буквально всех и вся.
Корреспондент НТВ Андрей Суханов внимательно изучил рассекреченные материалы и обратил внимание на интересную деталь, которую ведущие американские СМИ, комментируя скандал, почему-то старательно обходят стороной. Если верить WikiLeaks, то оказывается, что в арсенале кибероружия ЦРУ есть специальные компьютерные программы, позволяющие устраивать «кибератаки» под чужим флагом.
Все, конечно, помнят эту историю с «русскими хакерами», которых хлебом не корми, только дай покопаться в базах данных демократической партии или подтасовать результаты выборов в той же Германии. Что же теперь получается? Могущественное ведомство, которое, как оказалось, может взломать любой гаджет, отследить и прослушать кого угодно, вдруг пасует перед мифическими хакерами из России. Уж не потому ли, что эти загадочные хакеры говорят с ярко выраженным американским акцентом?
На побережье Мексиканского залива в городке Палм-Харбор (штат Флорида) стоит фешенебельный особняк Скотта Рикарда. Он — бывший аналитик Агентства национальной безопасности США. Точно такая же должность была и у Эдварда Сноудена. Экс-аналитик отвечает на вопрос НТВ о том, возможно ли, что про видом русских хакеров на самом деле работали его бывшие коллеги.
Скотт Рикард, бывший аналитик АНБ США: «Да, я это не исключаю. На самом деле, это очень просто сделать. У нас есть такие технологии, с помощью которых легко замести следы, и все скрыть».
А ведь все это лишь первая первая порция разоблаченгий WikiLeaks. Джулианс Ассанж уже анонсировал продолжение утечек. Подробнее — в репортаже «Центрального телевидения» на НТВ.
Все началось во вторник, 7 марта, когда сайт WikiLeaks начал публикацию документов Центрального разведывательного управления США. И уже с первых страниц этих секретных материалов становилось понятно: американские спецслужбы научились взламывать все. Смартфоны, планшеты, компьютеры и даже телевизор в вашей гостиной по команде из Лэнгли, штаб-квартиры ЦРУ, может превращаться во всевидящее око.
Такая беспардонная наглость организации, от которой и так ничего хорошего, в общем-то, не ждешь, ошарашила даже самых преданных друзей Вашингтона. Ведь вряд ли накануне судьбоносной битвы за пост канцлера фрау Меркель ожидала получить настоящий информационный нож в спину. Причем удар нанесла не пресловутая «рука Москвы», а верные союзники — американцы, которых четыре года назад уже хватали за руку при прослушке личного телефона Ангелы Меркель.
Но «заклятые друзья» не угомонились, и, если верить документам WikiLeaks, под прикрытием консульства США во Франкфурте работало настоящее шпионское гнездо, которое прослушивало буквально всех и вся.
Корреспондент НТВ Андрей Суханов внимательно изучил рассекреченные материалы и обратил внимание на интересную деталь, которую ведущие американские СМИ, комментируя скандал, почему-то старательно обходят стороной. Если верить WikiLeaks, то оказывается, что в арсенале кибероружия ЦРУ есть специальные компьютерные программы, позволяющие устраивать «кибератаки» под чужим флагом.
Все, конечно, помнят эту историю с «русскими хакерами», которых хлебом не корми, только дай покопаться в базах данных демократической партии или подтасовать результаты выборов в той же Германии. Что же теперь получается? Могущественное ведомство, которое, как оказалось, может взломать любой гаджет, отследить и прослушать кого угодно, вдруг пасует перед мифическими хакерами из России. Уж не потому ли, что эти загадочные хакеры говорят с ярко выраженным американским акцентом?
На побережье Мексиканского залива в городке Палм-Харбор (штат Флорида) стоит фешенебельный особняк Скотта Рикарда. Он — бывший аналитик Агентства национальной безопасности США. Точно такая же должность была и у Эдварда Сноудена. Экс-аналитик отвечает на вопрос НТВ о том, возможно ли, что про видом русских хакеров на самом деле работали его бывшие коллеги.
Скотт Рикард, бывший аналитик АНБ США: «Да, я это не исключаю. На самом деле, это очень просто сделать. У нас есть такие технологии, с помощью которых легко замести следы, и все скрыть».
А ведь все это лишь первая первая порция разоблаченгий WikiLeaks. Джулианс Ассанж уже анонсировал продолжение утечек. Подробнее — в репортаже «Центрального телевидения» на НТВ.
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