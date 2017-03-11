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  • 11.03, 19:31

На северо-востоке Москвы нашли мину времен Великой Отечественной войны

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На северо-востоке Москвы нашли мину времен Великой Отечественной войны

На <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы нашли мину времен Великой Отечественной войны

Во время земляных работ на северо-востоке Москвы была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас был найден в раскопанной траншее на улице Руставели возле дома 2. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и саперы Московского военного гарнизона.

Правоохранители оцепили опасный участок. После этого саперы изъяли мину и вывезли для уничтожения на один из полигонов в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Источник: «Мина времен войны была обнаружена при проведении земляных работ возле дома 2 на улице Руставели. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции оцепили опасный участок местности, после чего саперы изъяли ржавый боеприпас и вывезли его для уничтожения на полигон в Подмосковье».

По словам источника, во время проведения операции никто не пострадал.


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