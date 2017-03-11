«Победа справедливости»: Пхеньян предсказал свержение власти в США

В Пхеньяне после отстранения от власти Пак Кын Хе заявили, что Южная Корея «стоит на пути великих преобразований».
Как заявили в северокорейском Совете по примирению, «предсказуемый и жалкий конец Пак Кын Хе стал победой исторической справедливости, достигнутой благодаря мощным народным выступлениям».
Также в Совете выразили надежду на то, что народ Республики Корея продолжит борьбу за достижение «истинной справедливости и социального прогресса», а также призвали «выбросить за борт всех других реакционеров и вносить достойный вклад в дело воссоединения Севера и Юга».
При этом в Пхеньяне подчеркнули, что США и «другие никчемные силы», которые поддерживали Пак Кын Хе, «рано или поздно постигнет аналогичная судьба», передает ТАСС.
Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся, когда выяснилось, что ее подруга Цой Сун Силь, не работавшая в администрации, правила тексты публичных президентских выступлений до того, как глава государства их зачитывала. Кроме того, подругу теперь уже бывшего президента обвиняют в вымогательстве пожертвований у ряда крупных компаний и переводе их в НКО для собственных нужд.
Отметим, что после импичмента президента ее сторонники вышли на улицы Сеула и устроили акции протеста. В беспорядках погибли люди.
Также в Совете выразили надежду на то, что народ Республики Корея продолжит борьбу за достижение «истинной справедливости и социального прогресса», а также призвали «выбросить за борт всех других реакционеров и вносить достойный вклад в дело воссоединения Севера и Юга».
При этом в Пхеньяне подчеркнули, что США и «другие никчемные силы», которые поддерживали Пак Кын Хе, «рано или поздно постигнет аналогичная судьба», передает ТАСС.
Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся, когда выяснилось, что ее подруга Цой Сун Силь, не работавшая в администрации, правила тексты публичных президентских выступлений до того, как глава государства их зачитывала. Кроме того, подругу теперь уже бывшего президента обвиняют в вымогательстве пожертвований у ряда крупных компаний и переводе их в НКО для собственных нужд.
Отметим, что после импичмента президента ее сторонники вышли на улицы Сеула и устроили акции протеста. В беспорядках погибли люди.
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