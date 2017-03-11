В Ираке нашли могилу с телами 500 жертв ИГИЛ

Иракские ополченцы обнаружили массовое захоронение с жертвами «Исламского государства» близ Мосула.
Братская могила была найдена на территории тюрьмы Бадуш, которую боевики запрещенной группировки захватили в июне 2014 года. Тогда террористами были расстреляны около 500 заключенных-шиитов.
Также представители иракского ополчения заявили, что смогли задержать 87 террористов, причастных к этой массовой казни, передает РИА Новости.
Также представители иракского ополчения заявили, что смогли задержать 87 террористов, причастных к этой массовой казни, передает РИА Новости.
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