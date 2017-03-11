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  • 11.03, 18:00

Задержанный в ЛНР украинский диверсант назвал имя убийцы Моторолы

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Задержанный в ЛНР украинский диверсант назвал имя убийцы Моторолы

Задержанный в ЛНР украинский диверсант назвал имя убийцы Моторолы

Один из диверсантов, задержанных накануне в самопровозглашенной Луганской народной республики, во время допроса назвал имя убийцы командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола.

По словам задержанного военнослужащего ВСУ Ивана Деева, к убийству Арсена Павлова причастен начальник разведки 8-го полка Сил специальных операций ВСУ майор Балов.

Иван Деев, задержанный: «Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницке в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело».

По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Накануне силовые структуры ЛНР сообщили о задержании диверсантов — военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в феврале 2017 года, а также в подготовке терактов на территории Донбасса и России. В Министерстве госбезопасности ЛНР также считают, что они могут быть причастны и к убийству Михаила Толстых (Гиви), который наряду с Моторолой был одним из самых известных командиров донбасского народного ополчения.

Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, погиб в Донецке 16 октября прошлого года в собственном доме в результате взрыва бомбы в лифте. В министерстве обороны ДНР обвинили в расправе украинских диверсантов.

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