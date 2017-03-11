Медведев вернул россиянам знаменитую жвачку из Турции

Российское правительство сняло запрет на поставку жевательной резинки из Турции.
Об отмене запрета говорится в постановлении правительства, которое подписал Дмитрий Медведев.
Также постановление коснулось турецких брокколи, гвоздик, цветной капусты, лука и некоторых других товаров.
Как отмечает RNS, теперь в Россию официально вернется знаменитая жвачка «Love is…». Она производится на турецком предприятии Dandy Sakiz.
был разрешен ввоз в Россию цитрусовых и косточковых плодов из Турции.
Отметим, что накануне Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Москве. Российский президент подчеркнул, что РФ и Турция могут не только наверстать упущенное в двусторонних отношениях, но и выйти на новый уровень сотрудничества. А Эрдоган заявил, что Турция и Россия уже прошли стадию нормализации отношений.
Также постановление коснулось турецких брокколи, гвоздик, цветной капусты, лука и некоторых других товаров.
Как отмечает RNS, теперь в Россию официально вернется знаменитая жвачка «Love is…». Она производится на турецком предприятии Dandy Sakiz.
был разрешен ввоз в Россию цитрусовых и косточковых плодов из Турции.
Отметим, что накануне Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Москве. Российский президент подчеркнул, что РФ и Турция могут не только наверстать упущенное в двусторонних отношениях, но и выйти на новый уровень сотрудничества. А Эрдоган заявил, что Турция и Россия уже прошли стадию нормализации отношений.
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