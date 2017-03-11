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  • 11.03, 17:59

Медведев вернул россиянам знаменитую жвачку из Турции

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Медведев вернул россиянам знаменитую жвачку из Турции

Медведев вернул россиянам знаменитую жвачку из Турции

Медведев вернул россиянам знаменитую жвачку из Турции
  • Фото: house_entwined_vinez /instagram.com

    • Российское правительство сняло запрет на поставку жевательной резинки из Турции.

    Об отмене запрета говорится в постановлении правительства, которое подписал Дмитрий Медведев.

    Также постановление коснулось турецких брокколи, гвоздик, цветной капусты, лука и некоторых других товаров.

    Как отмечает RNS, теперь в Россию официально вернется знаменитая жвачка «Love is…». Она производится на турецком предприятии Dandy Sakiz.

    Напомним, запрет на поставки ряда продуктов из Турции в Россию начал действовать с января 2016 года. Однако после нормализации двусторонних отношений некоторые запреты были сняты. В частности, в ноябре был разрешен ввоз в Россию цитрусовых и косточковых плодов из Турции.

    Отметим, что накануне Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры в Москве. Российский президент подчеркнул, что РФ и Турция могут не только наверстать упущенное в двусторонних отношениях, но и выйти на новый уровень сотрудничества. А Эрдоган заявил, что Турция и Россия уже прошли стадию нормализации отношений.

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