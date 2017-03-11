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  • 11.03, 18:00

Брата Ким Чен Ына могут кремировать в Малайзии

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Брата Ким Чен Ына могут кремировать в Малайзии

Брата Ким Чен Ына могут кремировать в Малайзии

Власти Малайзии не исключают, что могут сами кремировать убитого в аэропорту Куала-Лумпура сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, если родственники не запросят передачи его тела.

Такое заявление, по данным ТАСС, сделал заместитель министра здравоохранения Малайзии Хилми Яхая. При этом представитель ведомства подчеркнул, что «законодательство не устанавливает временные ограничения по требованию выдачи тела умершего». Яхая уточнил, что пока правительство не решило, какие дальнейшие шаги нужно предпринять в отношении тела Ким Чен Нама. «Учитывая резонанс дела, необходимо время, чтобы принять решение», пояснил замминистра.

Ранее полиция Малайзии официально подтвердила, что убитый в аэропорту мужчина — сводный брат Ким Чен Ына. По версии следствия, смерть наступила в результате воздействия отравляющего нервно-паралитического вещества VX. В Северной Корее данную информацию продолжают отрицать.

Напомним, брат лидера КНДР погиб в аэропорту Куала-Лумпура после нападения на него двух женщин. Спустя несколько минут мужчина потерял сознание и умер по пути в больницу. По делу об убийстве задержаны несколько человек. След покушения ведет в Пхеньян. Расследование продолжается.

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