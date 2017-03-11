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  • 11.03, 17:59

Целью брюссельских террористов были россияне, американцы и израильтяне

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Целью брюссельских террористов были россияне, американцы и израильтяне

Целью брюссельских террористов были россияне, американцы и израильтяне

Из переговоров террористов-смертников следует, что их целью были пассажиры из России, США и Израиля.

Бельгийские СМИ публикуют 10-минутную запись разговора террористов-смертников Наджима Лахрауи и Ибрагима эль-Бакрауи при подготовке теракта в аэропорту Брюсселя. Запись предоставили полицейские.

Наджим Лахрауи: «Ты видишь, ситуация такова, что больше нельзя, больше нельзя затягивать, что бы то ни было. Нужно работать как можно скорее, и решили работать с божьей помощью завтра, во вторник, 22 марта. Один брат сообщил нам информацию, что утром вылетают американские, русские и израильские рейсы. Попробуем их затронуть. Проблема в том… Если использовать „калашниковы“, учитывая, что у нас немного магазинов к ним и т.д. Начнем стрелять в толпе, а они побегут, и там есть военные и другие вещи. Итак, решили, чтобы было максимум жертв, нужно внедриться (в толпу) и в последнюю минуту взрываем все одновременно, с божьей помощью».

Ибрагим эль-Бакрауи просит «брата» ускорить «работу», так как он чувствует слежку и боится быть арестованным. Лаашрауи отмечает, что помимо аэропорта необходимо взорвать метро.

Утром 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов: две бомбы взорвались в зале местного аэропорта, еще одна — на станции метро. В результате атаки террористов погибли более 30 человек, свыше 300 получили ранения. Личности всех троих смертников были установлены. Братья Халид и Брахим Бакрауи и Наджим Лахрауи были связаны с организатором ноябрьских атак на Париж Салахом Абдесламом.




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