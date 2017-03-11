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  • 11.03, 17:59
Выездная сессия клуба «Валдай» в Ереване посвящена глобальной непредсказуемости. Армения, Ереван. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Выездная сессия клуба «Валдай» в Ереване посвящена глобальной непредсказуемости

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Выездная сессия клуба «Валдай» в Ереване посвящена глобальной непредсказуемости

Выездная сессия клуба «Валдай» в Ереване посвящена глобальной непредсказуемости

Выездная сессия клуба «Валдай» в Ереване посвящена глобальной непредсказуемости

    В армянской столице проходит первая выездная сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». Эксперты, приехавшие поделиться мнениями по актуальным проблемам, признали, что в этот раз тем для обсуждений накопилось очень много.

    Собравшиеся на заседание в Ереване отметили, что современный мир меняется со стремительной скоростью. Это отразилось и в названии сессии — «Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости».

    Политики и эксперты попытаются понять, возможно ли вернуться к стабильности. Также участники встречи затронут вопросы евразийского региона, который, по их мнению, стал центром мировых процессов.

    На встрече уже успели обсудить отношения России и Армении. Глава Минобороны республики Виген Саркисян отметил, что союз двух стран является основой внешней политики Еревана. Также министр предложил использовать Армению как посредника в контактах России с НАТО.

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