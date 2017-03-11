В харьковском аквапарке 20 человек отравились неизвестным веществом

Медицинская помощь понадобилась 20 жителям Харькова после посещения аквапарка «Джунгли».
К медикам пострадавшие обращались 10 и 11 марта. Им был поставлен первичный диагноз — отравление парами хлора.
Среди пострадавших есть несовершеннолетние — в больницу были госпитализированы шестеро детей.
По факту произошедшего началось расследование по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей». Как отмечает УНИАН, руководство аквапарка пыталось помешать следственным действиям, в том числе забору воды. Несмотря на это, забор все же был сделан. По предварительной информации, химический состав воды не соответствует нормам.
Среди пострадавших есть несовершеннолетние — в больницу были госпитализированы шестеро детей.
По факту произошедшего началось расследование по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей». Как отмечает УНИАН, руководство аквапарка пыталось помешать следственным действиям, в том числе забору воды. Несмотря на это, забор все же был сделан. По предварительной информации, химический состав воды не соответствует нормам.
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