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  • 11.03, 16:29

В харьковском аквапарке 20 человек отравились неизвестным веществом

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В харьковском аквапарке 20 человек отравились неизвестным веществом

В харьковском аквапарке 20 человек отравились неизвестным веществом

В харьковском аквапарке 20 человек отравились неизвестным веществом
  • Фото: jungle.ua

    • Медицинская помощь понадобилась 20 жителям Харькова после посещения аквапарка «Джунгли».

    К медикам пострадавшие обращались 10 и 11 марта. Им был поставлен первичный диагноз — отравление парами хлора.

    Среди пострадавших есть несовершеннолетние — в больницу были госпитализированы шестеро детей.

    По факту произошедшего началось расследование по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей». Как отмечает УНИАН, руководство аквапарка пыталось помешать следственным действиям, в том числе забору воды. Несмотря на это, забор все же был сделан. По предварительной информации, химический состав воды не соответствует нормам.

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