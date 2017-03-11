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  • 11.03, 17:59
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Снимки голых морпехов шокировали генералов Пентагона

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Снимки голых морпехов шокировали генералов Пентагона

Снимки голых морпехов шокировали генералов Пентагона

    В Пентагоне разбираются в скандале, связанном с появлением в Интернете откровенных снимков женщин-военнослужащих. Для этих целей в американском оборонном ведомстве создали специальную рабочую группу.

    Информационная бомба разорвалась после того, как в Сеть просочились фотографии прекрасных представительниц американской морской пехоты, что называется, в неглиже. Выяснилось, что сотни подобных снимков морпехи публиковали в закрытой группе в Facebook. Более того, сами героини фотосессий не были в курсе того, что их изображения попали в публичное пространство.

    Роберт Неллер, комендант корпуса американской морской пехоты: «Мы стоим на том, что морской пехотинец — это особое звание. Это нечто такое, что нужно еще заслужить. Это честь. Но такое постыдное поведение бесчестно, оно оставляет несмываемое пятно на репутации морской пехоты».

    В неловкой, хотя и не настолько, ситуации оказался и пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. На регулярном брифинге журналисты обратили внимание на то, что значок на его пиджаке, в форме американского флага, пристегнут вверх ногами.


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