Снимки голых морпехов шокировали генералов Пентагона

В Пентагоне разбираются в скандале, связанном с появлением в Интернете откровенных снимков
женщин-военнослужащих. Для этих целей в американском оборонном ведомстве создали специальную рабочую группу.
Информационная бомба разорвалась после того, как в Сеть просочились фотографии прекрасных представительниц американской морской пехоты, что называется, в неглиже. Выяснилось, что сотни подобных снимков морпехи публиковали в закрытой группе в Facebook. Более того, сами героини фотосессий не были в курсе того, что их изображения попали в публичное пространство.
Роберт Неллер, комендант корпуса американской морской пехоты: «Мы стоим на том, что морской пехотинец — это особое звание. Это нечто такое, что нужно еще заслужить. Это честь. Но такое постыдное поведение бесчестно, оно оставляет несмываемое пятно на репутации морской пехоты».
В неловкой, хотя и не настолько, ситуации оказался и пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. На регулярном брифинге журналисты обратили внимание на то, что значок на его пиджаке, в форме американского флага, пристегнут вверх ногами.
Роберт Неллер, комендант корпуса американской морской пехоты: «Мы стоим на том, что морской пехотинец — это особое звание. Это нечто такое, что нужно еще заслужить. Это честь. Но такое постыдное поведение бесчестно, оно оставляет несмываемое пятно на репутации морской пехоты».
В неловкой, хотя и не настолько, ситуации оказался и пресс-секретарь президента США Шон Спайсер. На регулярном брифинге журналисты обратили внимание на то, что значок на его пиджаке, в форме американского флага, пристегнут вверх ногами.
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