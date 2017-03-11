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  • 11.03, 16:29

Полицейские нашли пропавших в Кемерове школьниц

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Полицейские нашли пропавших в Кемерове школьниц

Полицейские нашли пропавших в Кемерове школьниц

Полицейские нашли пропавших в Кемерове школьниц
  • Фото: 42.мвд.рф

    • Кемеровские полицейские смогли найти школьниц 15 и 16 лет, которые ушли из своих домов.

    Кристина Елисеева и Ирина Евсеева были найдены полицейскими в областном центре.

    Сейчас подростки находится в отделе полиции. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

    Как сообщили в УМВД по Кемеровской области, никаких преступлений в отношении девочек не совершалось.

    Напомним, подруги ушли из домов и пропали 9 марта. Сначала родители пытались найти детей самостоятельно, но потом решили обратиться в полицию. В поисках школьниц принимали участие около 200 человек.

    Как ранее отметили в правоохранительных органах, девочки могли отправиться путешествовать. А одна из школьниц перед уходом из дома оставила записку: «Не ищите меня, вернусь сама, простите».

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