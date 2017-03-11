Полицейские нашли пропавших в Кемерове школьниц

Кемеровские полицейские смогли найти школьниц 15 и 16 лет, которые ушли из своих домов.
Кристина Елисеева и Ирина Евсеева были найдены полицейскими в областном центре.
Сейчас подростки находится в отделе полиции. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Как сообщили в УМВД по Кемеровской области, никаких преступлений в отношении девочек не совершалось.
Напомним, подруги ушли из домов и пропали 9 марта. Сначала родители пытались найти детей самостоятельно, но потом решили обратиться в полицию. В поисках школьниц принимали участие около 200 человек.
Как ранее отметили в правоохранительных органах, девочки могли отправиться путешествовать. А одна из школьниц перед уходом из дома оставила записку: «Не ищите меня, вернусь сама, простите».
Сейчас подростки находится в отделе полиции. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Как сообщили в УМВД по Кемеровской области, никаких преступлений в отношении девочек не совершалось.
Напомним, подруги ушли из домов и пропали 9 марта. Сначала родители пытались найти детей самостоятельно, но потом решили обратиться в полицию. В поисках школьниц принимали участие около 200 человек.
Как ранее отметили в правоохранительных органах, девочки могли отправиться путешествовать. А одна из школьниц перед уходом из дома оставила записку: «Не ищите меня, вернусь сама, простите».
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