В Канаде полицейский застрелил россиянина

Россиянин Виталий Савин напал на полицейских с ножом, после того, как его машину для проверки документов остановил патрулировавший дорогу офицер.
Как сообщает телеканал CBС News, гражданин России Виталий Савин, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения. Когда страж порядка остановил машину, чтобы проверить документы водителя, Савин, как утверждают очевидцы, выскочил из салона с ножом.
Офицер полиции выстрелил в него и убил на месте. Прибывшие на место следователи нашли возле тела застреленного большой охотничий нож.
Виталию Савину было 55 лет. Последние восемь лет он работал бурильщиком в конструкторском бюро Great Canadian, а до переезда в Канаду был горным инженером в России. К уголовной ответственности его никогда не привлекали.
Последняя запись на странице Савина в Facebook была сделана за полчаса до трагического инцидента. «Россия всех победит!» — написал он. По всей видимости, запись относилась к проходящим в тот день футбольным матчам Лиги Европы.
Офицер полиции выстрелил в него и убил на месте. Прибывшие на место следователи нашли возле тела застреленного большой охотничий нож.
Виталию Савину было 55 лет. Последние восемь лет он работал бурильщиком в конструкторском бюро Great Canadian, а до переезда в Канаду был горным инженером в России. К уголовной ответственности его никогда не привлекали.
Последняя запись на странице Савина в Facebook была сделана за полчаса до трагического инцидента. «Россия всех победит!» — написал он. По всей видимости, запись относилась к проходящим в тот день футбольным матчам Лиги Европы.
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