Всемирный день почки москвичи отметили «Нефропробегом»

Сегодня в московском парке «Сокольники» боролись с ожирением ради здоровых почек. Под таким девизом в городе впервые прошел «Нефромарафон», приуроченный ко Всемирному дню почки.

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Москва

Одним пробегом организаторы не ограничились. Взрослым посетителям предложили спортивную разминку, а дети в это время с удовольствием участвовали в активных играх, которые для них проводили аниматоры.



В специальном шатре здоровья любой желающий мог получить консультацию нефрологов. По словам врачей, если у человека ничего не болит, это еще не значит, что ему не нужна помощь.



Олег Котенко, главный внештатный специалист по нефрологии департамента здравоохранения г. Москвы: «Дело в том, что почки — это очень терпеливый орган. Очень многие люди могут ходить долгое время, не ощущая проявлений заболевания. Именно своевременное выявление проблемы позволит вообще избежать самых серьезных осложнений».



Кульминацией акции стал сам «Нефромарафон». Сначала на дистанцию вышли дети, многие из них бежали вместе с мамами и папами, затем стартовали взрослые. Всех участников наградили памятными медалями.