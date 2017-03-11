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  • 11.03, 16:29

Снятую с дерева уральскую дельтапланеристку увезли в больницу со сломанной рукой

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Снятую с дерева уральскую дельтапланеристку увезли в больницу со сломанной рукой

Снятую с дерева уральскую дельтапланеристку увезли в больницу со сломанной рукой

Снятую с дерева уральскую дельтапланеристку увезли в больницу со сломанной рукой
  • Фото: 66.mchs.gov.ru

    • В Екатеринбурге завершилась операция по спасению дельтапланеристки, летательный аппарат которой застрял в ветвях деревьев.

    Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, девушку спустили на землю и передали врачам скорой помощи. Сейчас ее с переломом правой руки госпитализировали в одну из клиник города. Представитель МВД добавил, что для спасения дельтапланеристки спасатели использовали «кошки», так как длины пожарной лестницы не хватило. Также сообщается, что сам дельтаплан пока остается в ветвях между двух деревьев.

    Ранее сообщалось, что на окраине Екатеринбурга в районе улицы Изоплитной девушка на дельтаплане не справилась с управлением, после чего резким порывом ветра аппарат отнесло на деревья лесопарка. На место происшествия прибыли сотрудники 4-й пожарно-спасательной части, спасатели Службы спасения Свердловской области, полицейские и медики.

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