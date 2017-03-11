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  • 11.03, 14:57
Американского метеоролога чуть не сдуло ветром во время шторма: видео. США, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Американского метеоролога чуть не сдуло ветром во время шторма: видео

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Американского метеоролога чуть не сдуло ветром во время шторма: видео

Американского метеоролога чуть не сдуло ветром во время шторма: видео

Американского метеоролога чуть не сдуло ветром во время шторма: видео

    Пользователи Сети обсуждают видео, на котором сотрудник вашингтонской метеорологической обсерватории вступает в неравную борьбу с ураганным ветром.

    Ролик был опубликован на официальной странице организации в Facebook и за сутки набрал несколько сотен тысяч просмотров и более тысячи комментариев.

    На видеозаписи запечатлено, как сотрудник обсерватории пытается установить флаг для определения скорости и силы ветра в крайне неблагоприятную погоду. Мужчина с трудом удерживается на ногах, а в какой-то момент теряет равновесие и падает на землю, однако флаг из рук не выпускает.

    В подписи к видео говорится, что порывы ветра в день, когда был сделан ролик, достигали 100 миль в час (44 метра в секунду). Удалось ли метеорологу поставить флажок в таких условиях, неизвестно.

    Между тем многие пользователи Сети в комментариях написали, что не понимают, для чего метеорологам понадобилось ставить флаг, когда и так очевидно, что вокруг бушует шторм.

    Вашингтонская метеорологическая обсерватория расположена на вершине горы Вашингтон в Нью-Гемпшире. В народе эту гору называют «местом с самой худшей погодой в мире».

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