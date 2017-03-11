Американского метеоролога чуть не сдуло ветром во время шторма: видео

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором сотрудник вашингтонской метеорологической обсерватории вступает в неравную борьбу с ураганным ветром.
Ролик был опубликован на официальной странице организации в Facebook и за сутки набрал несколько сотен тысяч просмотров и более тысячи комментариев.
На видеозаписи запечатлено, как сотрудник обсерватории пытается установить флаг для определения скорости и силы ветра в крайне неблагоприятную погоду. Мужчина с трудом удерживается на ногах, а в какой-то момент теряет равновесие и падает на землю, однако флаг из рук не выпускает.
В подписи к видео говорится, что порывы ветра в день, когда был сделан ролик, достигали 100 миль в час (44 метра в секунду). Удалось ли метеорологу поставить флажок в таких условиях, неизвестно.
Между тем многие пользователи Сети в комментариях написали, что не понимают, для чего метеорологам понадобилось ставить флаг, когда и так очевидно, что вокруг бушует шторм.
Вашингтонская метеорологическая обсерватория расположена на вершине горы Вашингтон в Нью-Гемпшире. В народе эту гору называют «местом с самой худшей погодой в мире».
На видеозаписи запечатлено, как сотрудник обсерватории пытается установить флаг для определения скорости и силы ветра в крайне неблагоприятную погоду. Мужчина с трудом удерживается на ногах, а в какой-то момент теряет равновесие и падает на землю, однако флаг из рук не выпускает.
В подписи к видео говорится, что порывы ветра в день, когда был сделан ролик, достигали 100 миль в час (44 метра в секунду). Удалось ли метеорологу поставить флажок в таких условиях, неизвестно.
Между тем многие пользователи Сети в комментариях написали, что не понимают, для чего метеорологам понадобилось ставить флаг, когда и так очевидно, что вокруг бушует шторм.
Вашингтонская метеорологическая обсерватория расположена на вершине горы Вашингтон в Нью-Гемпшире. В народе эту гору называют «местом с самой худшей погодой в мире».
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