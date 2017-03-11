Асад «поздравил» террористов с получением «Оскара»

Башар Асад раскритиковал решение вручить премию «Оскар» фильму «Белые шлемы» о войне в Сирии.
Сирийский президент отметил, что впервые в истории обладателями престижной кинонаграды стали члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», которая является филиалом «Аль-Каиды».
Башар Асад, президент Сирии: «Мы все должны поздравить группировку „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена в РФ) с первой премией „Оскар“! Это беспрецедентное событие со стороны Запада вручить „Оскар“ „Аль-Каиде“ (запрещена в РФ)».
Также сирийский лидер назвал политизированными «Оскар» и Нобелевскую премию, передает РИА Новости.
В фильме «Белые шлемы» режиссера Орландо фон Айнсидела, который в этом году выиграл «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм», рассказывается о сирийских волонтерах, которые помогают пострадавшим в ходе военных действий. На задания они отправляются в белых шлемах. Организацию даже предлагали выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира.
Надо сказать, что ранее «Белые шлемы» упрекали в связях с террористическими группировками и обвиняли в изготовлении постановочных видео. Кроме того, «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.
Башар Асад, президент Сирии: «Мы все должны поздравить группировку „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена в РФ) с первой премией „Оскар“! Это беспрецедентное событие со стороны Запада вручить „Оскар“ „Аль-Каиде“ (запрещена в РФ)».
Также сирийский лидер назвал политизированными «Оскар» и Нобелевскую премию, передает РИА Новости.
В фильме «Белые шлемы» режиссера Орландо фон Айнсидела, который в этом году выиграл «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм», рассказывается о сирийских волонтерах, которые помогают пострадавшим в ходе военных действий. На задания они отправляются в белых шлемах. Организацию даже предлагали выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира.
Надо сказать, что ранее «Белые шлемы» упрекали в связях с террористическими группировками и обвиняли в изготовлении постановочных видео. Кроме того, «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.
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