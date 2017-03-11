#ТЫСУПЕР!
Двойные стандарты
Двойные стандарты 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.03, 14:57

Асад «поздравил» террористов с получением «Оскара»

комментировать

Асад «поздравил» террористов с получением «Оскара»

Асад «поздравил» террористов с получением «Оскара»

Башар Асад раскритиковал решение вручить премию «Оскар» фильму «Белые шлемы» о войне в Сирии.

Сирийский президент отметил, что впервые в истории обладателями престижной кинонаграды стали члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», которая является филиалом «Аль-Каиды».

Башар Асад, президент Сирии: «Мы все должны поздравить группировку „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена в РФ) с первой премией „Оскар“! Это беспрецедентное событие со стороны Запада вручить „Оскар“ „Аль-Каиде“ (запрещена в РФ)».

Также сирийский лидер назвал политизированными «Оскар» и Нобелевскую премию, передает РИА Новости.

В фильме «Белые шлемы» режиссера Орландо фон Айнсидела, который в этом году выиграл «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм», рассказывается о сирийских волонтерах, которые помогают пострадавшим в ходе военных действий. На задания они отправляются в белых шлемах. Организацию даже предлагали выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира.

Надо сказать, что ранее «Белые шлемы» упрекали в связях с террористическими группировками и обвиняли в изготовлении постановочных видео. Кроме того, «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

Новости по теме

Оскар-2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru