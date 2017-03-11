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  • 12.03, 00:03
Надежда Бабкина отпускает молодого мужа «погулять». Бабкина, браки и разводы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Надежда Бабкина отпускает молодого мужа «погулять»

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Надежда Бабкина отпускает молодого мужа «погулять»

Надежда Бабкина отпускает молодого мужа «погулять»

Надежда Бабкина отпускает молодого мужа «погулять»

    Надежда Бабкина откровенно рассказывает о своем расставании с гражданским мужем Евгением Гором.

    Казачка Надя выходит в народ: Бабкина общается с поклонниками не со сцены, а из-за окошка кассы. Бабкина признается: за ней нужен глаз да глаз, коммерсант из нее никакой. Была бы ее царская воля, она и последний сарафан с себя сняла, и билеты на свои концерты раздала бы бесплатно. А все из-за широкой русской души.

    К народной артистке выстраивается очередь из поклонниц, и каждая мечтает не только получить автограф, но и поговорить с Бабкиной — о своем, о женском. А казачка Надя и рада поделиться своим богатым жизненным опытом. Ну, например как заставить мужчину влюбиться, как его приручить, а главное — как удержать.

    Газеты пишут: Бабкина рассталась с гражданским мужем Евгением Гором, который моложе певицы на 30 лет. Но казачка Надя заявляет: о расставании они и не думают. Просто у них в семье — свободные отношения.

    С мужем они могут не видеться по несколько дней, и при этом никто не закатывает сцен ревности и не интересуется, где и с кем пропадала вторая половина. Бабкина уверяет, что их чувства с Евгением Гором за 13 лет ничуть не охладели. А чтобы жизнь медом не казалась, она время от времени устраивает бабьи бунты. И в этом деле все средства хороши.

    Политика «кнута и пряника» дает хорошие плоды, хвастается Бабкина. Евгений Гор, несмотря на свободу, отчитывается перед знаменитой женой о каждом своем шаге. И устраивает ей романтические выходные. А Бабкина в благодарность дарит любимому мужу заботу и ласку. Евгения Гора каждый день ждет первое второе и компот. Но сама Бабкина ест как птичка. Чтобы соответствовать молодому мужу, нужно постоянно держать себя в форме. Подробности — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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