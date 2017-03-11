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  • 11.03, 14:57

Малкин с помощью соперника забросил курьезную шайбу в НХЛ

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Малкин с помощью соперника забросил курьезную шайбу в НХЛ

Малкин с помощью соперника забросил курьезную шайбу в НХЛ

Малкин с помощью соперника забросил курьезную шайбу в НХЛ
  • Фото Associated Press © 2017, Tony Gutierrez

    • Российский форвард Евгений Малкин помог «Питтсбургу» на выезде одержать победу над «Эдмонтоном».

    Нападающий смог отметиться голом в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом Малкину невольно помог соперник.

    После броска россиянина вратарь Кэм Тальбо не смог зафиксировать шайбу. Тогда игрок «Эдмонтона» Коннор Макдэвид решил выбить игровой снаряд коньком, однако попал в своего вратаря. От него шайба влетела в ворота.



    Отметим, что в итоге основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии буллитов точнее были игроки «Питтсбурга».

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