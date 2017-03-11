Танцор-инвалид ответил Ренате Литвиновой на ее совет «пристегнуть ногу»

Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и Лолита возмущены словами Ренаты Литвиновой! А обиженные участники телешоу требуют у актрисы публичных извинений.
Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Лолита и еще десятки артистов шокированы поведением Ренаты Литвиновой. Негодование метров эстрады вызвали слова актрисы в адрес участника известного шоу-талантов. Танцору с ограниченными возможностями, который совершал на сцене невероятные кульбиты и перевороты, Рената Литвинова, посоветовала «пристегнуть ногу», чтобы она «не так очевидно отсутствовала».
Евгений Смирнов, танцор: «Обидней всего было то, что она говорила пристегни ногу, чтобы скрыть свою инвалидность. Но я не собираюсь скрывать ничего, я как живу, так и танцую».
Евгений — профессиональный брейкдансер. Несколько лет назад из-за страшной аварии врачи ампутировали молодому парню правую ногу. Другие, попав в такую же ситуацию, спиваются, ненавидят весь мир, жалеют себя. А Евгений не потерял волю к жизни — пусть без ноги, но вернулся на сцену.
Евгений Смирнов: «Я выхожу на сцену показать людям, что все возможно, нужно идти вперед, заниматься своим любимым делом».
После трагедии вместе со своей партнершей Евгений стал финалистом танцевального шоу, снимался в клипе Наргиз и Максима Фадеева, но «ампутант» в свой адрес он услышал впервые.
Евгений Смирнов: «Действительно, такое слово существует, но это медицинский термин, и жюри не врачи, и я не на протезировании, чтобы мне так говорили. Ты годами потом и кровью это выбиваешь, ты сутками тренируешься, а тут в ответ оценивают не твой танец, а уровень своей инвалидности».
Филипп Киркоров не верит, что утонченная и возвышенная Рената способна кого-то обидеть.
Филипп Киркоров: «Рената! Она всегда такая женственная. Очень красивая. Чтобы она сказала что-то грубое, я в это не верю».
Король эстрады предполагает: может, в тот день актриса встала не с той ноги? Или поссорилась с близким человеком? А Лолита уверена: судейское кресло вскружило Литвиновой голову. Но это не повод забывать о морали и этике. Вот и Алексей Чумаков встает на защиту танцора Евгения: Рената слишком заигралась в своем райском образе.
Алексей Чумаков: «Видимо, в этот момент Рената была в космосе. Она немножко забыла о людских правилах, воспримите ее некорректное выражение, как слабость слабого человека перед сильным. А лучшая защита — это нападение. Видимо, она была просто не в настроении и напала. На самом деле, он намного сильнее! И намного круче. При всем моем уважении к Ренате я категорически против таких выражений».
Однако Ренате Литвиновой, видимо, очень понравилась роль «злого полицейского». Вот и восьмилетнюю Вику из Нижнего Тагила актриса не пощадила — довела ребенка до слез. Мол, репертуар выбран не по возрасту и исполнен совсем без души. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Евгений Смирнов, танцор: «Обидней всего было то, что она говорила пристегни ногу, чтобы скрыть свою инвалидность. Но я не собираюсь скрывать ничего, я как живу, так и танцую».
Евгений — профессиональный брейкдансер. Несколько лет назад из-за страшной аварии врачи ампутировали молодому парню правую ногу. Другие, попав в такую же ситуацию, спиваются, ненавидят весь мир, жалеют себя. А Евгений не потерял волю к жизни — пусть без ноги, но вернулся на сцену.
Евгений Смирнов: «Я выхожу на сцену показать людям, что все возможно, нужно идти вперед, заниматься своим любимым делом».
После трагедии вместе со своей партнершей Евгений стал финалистом танцевального шоу, снимался в клипе Наргиз и Максима Фадеева, но «ампутант» в свой адрес он услышал впервые.
Евгений Смирнов: «Действительно, такое слово существует, но это медицинский термин, и жюри не врачи, и я не на протезировании, чтобы мне так говорили. Ты годами потом и кровью это выбиваешь, ты сутками тренируешься, а тут в ответ оценивают не твой танец, а уровень своей инвалидности».
Филипп Киркоров не верит, что утонченная и возвышенная Рената способна кого-то обидеть.
Филипп Киркоров: «Рената! Она всегда такая женственная. Очень красивая. Чтобы она сказала что-то грубое, я в это не верю».
Король эстрады предполагает: может, в тот день актриса встала не с той ноги? Или поссорилась с близким человеком? А Лолита уверена: судейское кресло вскружило Литвиновой голову. Но это не повод забывать о морали и этике. Вот и Алексей Чумаков встает на защиту танцора Евгения: Рената слишком заигралась в своем райском образе.
Алексей Чумаков: «Видимо, в этот момент Рената была в космосе. Она немножко забыла о людских правилах, воспримите ее некорректное выражение, как слабость слабого человека перед сильным. А лучшая защита — это нападение. Видимо, она была просто не в настроении и напала. На самом деле, он намного сильнее! И намного круче. При всем моем уважении к Ренате я категорически против таких выражений».
Однако Ренате Литвиновой, видимо, очень понравилась роль «злого полицейского». Вот и восьмилетнюю Вику из Нижнего Тагила актриса не пощадила — довела ребенка до слез. Мол, репертуар выбран не по возрасту и исполнен совсем без души. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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