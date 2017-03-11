Главная няня страны Заворотнюк стала тещей

Анастасия Заворотнюк впервые рассказала о замужестве дочери.
Главная няня страны Анастасия Заворотнюк в жизни уже давно никого не воспитывает. Взрослые дети выпорхнули из гнезда и живут за границей. 16-летний Майкл, который очень похож на маму, получает образование в Швейцарии. 21-летняя дочь Анна третий год учится в одном из самых престижных вузов Нью-Йорка. И идет на красный диплом.
А газеты пестрят заголовками: «Анна Заворотнюк за океаном втайне вышла замуж за сына миллионера». Подтверждение — снимки из соцсетей: дочь прекрасной няни в обнимку с импозантным брюнетом.
Пишут, что молодого человека зовут Мансур. Ему 21 год, как и Анне Заворотнюк. Парочка вместе ходит по ресторанам, катается на вертолетах и отдыхает на Майорке, а после каникул в Доминикане на пальцах у обоих появились кольца. Подробнее смотрите в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
А газеты пестрят заголовками: «Анна Заворотнюк за океаном втайне вышла замуж за сына миллионера». Подтверждение — снимки из соцсетей: дочь прекрасной няни в обнимку с импозантным брюнетом.
Пишут, что молодого человека зовут Мансур. Ему 21 год, как и Анне Заворотнюк. Парочка вместе ходит по ресторанам, катается на вертолетах и отдыхает на Майорке, а после каникул в Доминикане на пальцах у обоих появились кольца. Подробнее смотрите в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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