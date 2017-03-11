«Мы должны разговаривать»: Песков назвал Трампа очень прагматичным

Дмитрий Песков назвал Дональда Трампа прагматичным президентом, который понимает необходимость диалога с Россией.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что позиции Москвы и Вашингтона во многом расходятся, однако страны должны вести диалог и находить общие моменты.
При этом Песков отметил, что Трамп не скрывает, что есть вопросы, по которым США и РФ не смогут договориться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «На самом деле он вселял достаточно надежды. Он очень прагматичный, я имею в виду, президент Трамп. Он не скрывает тот факт, что не соглашается с Россией по многим вещам. Но он достаточно прагматичен, чтобы сказать: мы должны разговаривать».
Также Песков выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона пока не знает, когда диалог между Москвой и Вашингтоном может начаться, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что подготовка встречи Путина и Трампа уже ведется, хотя договоренностей о месте и дате пока нет. При этом дипломат отмечал, что Путин будет принимать участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле. Прибыть туда планирует и Трамп.
При этом Песков отметил, что Трамп не скрывает, что есть вопросы, по которым США и РФ не смогут договориться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «На самом деле он вселял достаточно надежды. Он очень прагматичный, я имею в виду, президент Трамп. Он не скрывает тот факт, что не соглашается с Россией по многим вещам. Но он достаточно прагматичен, чтобы сказать: мы должны разговаривать».
Также Песков выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона пока не знает, когда диалог между Москвой и Вашингтоном может начаться, передает «Интерфакс».
Отметим, что ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что подготовка встречи Путина и Трампа уже ведется, хотя договоренностей о месте и дате пока нет. При этом дипломат отмечал, что Путин будет принимать участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле. Прибыть туда планирует и Трамп.
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