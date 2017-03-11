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  • 11.03, 13:27

«Вернусь сама, простите»: в Кемерове ушли из дома и пропали две школьницы

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«Вернусь сама, простите»: в Кемерове ушли из дома и пропали две школьницы

«Вернусь сама, простите»: в Кемерове ушли из дома и пропали две школьницы

«Вернусь сама, простите»: в Кемерове ушли из дома и пропали две школьницы
  • Фото: 42.мвд.рф

    • В Кемерове правоохранители и волонтеры ищут школьниц 15 и 16 лет, которые ушли из своих домов и не вернулись.

    15-летняя Кристина Елисеева и 16-летняя Ирина Евсеева пропали 9 марта. На следующий день родители школьниц обратились в полицию.

    Как сообщают местные СМИ, пропавшие школьницы дружили с детства. Они ушли из дома, когда родители были на работе. При этом одна из девочек оставила мобильный телефон и записку: «Не ищите меня, вернусь сама, простите». Телефон второй девочки некоторое время работал, однако позднее пропал из зоны действия сети. Правоохранители не исключают, что школьницы могли отправиться путешествовать.

    Сейчас в поисках участвуют около 200 человек, в том числе следователи и криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры.

    В связи с пропажей детей УМВД по Кемеровской области обратилось за помощью к таксистам и автолюбителям. Всех, кто видел девочек или общался с ними, просят обращаться по телефонам: 8-(3842)-39–07-14, 25–16-01 или 02. Также в поисках детей могут помочь записи видеорегистраторов.

    Кристина Елисеева — рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые прямые ниже плеч, глаза голубые. Была одета в черную куртку, вязаную шапку, серый шарф, темно-серые джинсы и серые сапоги «угги».

    Ирина Евсеева — рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы длинные темные, глаза голубые. Была одета в желто-синюю горнолыжную куртку, коричневую шапку, синие джинсы, зимние полусапожки черного цвета.

    Не исключено, что школьницы перекрасили волосы в темный цвет.

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