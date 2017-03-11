Восторг и овации: участник шоу «Ты супер!» покорил жюри казачьей песней

Участники проекта «Ты супер!» продемонстрировали членам жюри все, чему они научились на занятиях по вокалу. Выступление каждого исполнителя закачивалось овациями восторженных зрителей, но судьи не только хвалили конкурсантов, но и делали замечания.
Занимающийся в творческих студиях Юрий Тришин из Краснодарского края проникновенно исполнил песню «Останусь». Вокальные данные мальчика настолько удивили Маргариту Суханкину, что она сделала большие глаза и первой нажала кнопку. Буквально через мгновение по кнопке ударила певица Ёлка.
Валерия Шачнева с композицией «Там нет меня» с первых же нот покорила судей. Девушка в воздушном платье с оборками никого не оставила равнодушным. Сначала кнопку нажал Дробыш, затем это сделала Суханкина. Ёлка и Пьеха тоже проголосовали за юную исполнительницу.
На сцену поднялся Алексей Чадов, любимый актер юной артистки, и поздравил ее с успешным выступлением. Чадов рассказал, что болел за Валерию и боялся не найти нужных слов, если девушка не пройдет.
Юлиана Тарасова так зажигательно исполнила «Хуторянку», что судьи на своих местах пританцовывали. Ёлка проголосовала первой. Только в конце выступления ее примеру последовали Стас Пьеха. Виктор Дробыш отметил, что в номере Юлианы было много элементов художественной самодеятельности. Маргарита Суханкина подчеркнула, что танец был неуместен, а пение не было чистым.
Зал разразился аплодисментами, когда на сцену вышел Богдан Козлов в казачьей форме и аккордеоном в руках и запел «Когда мы были на войне…». Ёлка первая ударила по кнопке, через мгновение это сделал Дробыш, потом Пьеха вскочил со своего места, чтобы проголосовать, после чего по кнопке ударила Суханкина. Зрители аплодировали юноше стоя и скандировали «молодец».
Ёлке понравился настрой Богдана, а Дробыш отметил, что юноша мог бы сняться в любом фильме. Стас Пьеха похвалил мальчика за надрывное исполнение, рассказал о бегавших по телу мурашках и признался, что энергетика казачества «всегда сносила ему башню». Пьеха вышел на сцену и спел один куплет вместе с Богданом. Маргарита Суханкина назвала конкурсанта «молодчиной» и посоветовала поберечь голос.
пригласил юного музыканта к себе на студию.
Пока одни участники проекта «Ты супер!» только завоевывают любовь зрителей, другие уже стали по-настоящему популярными. Данил Хомяков, который не прошел отборочный тур, для многих стал кумиром. Его выступление положило начало флешмобу. Исполненный Данилой зажигательный танец назвали «Хомяков-стайлом», его движения сегодня разучивают и офисные служащие, и дети в лагерях, и юные зрители шоу «Ты супер!».
Тем, кто не умет танцевать, предлагается принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Следить за новостями проекта, голосовать за понравившихся конкурсантов и просматривать их выступления можно с помощью приложения «Ты супер!» Google play или для App Store. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ субботу, 18 марта, в 20:00.
Валерия Шачнева с композицией «Там нет меня» с первых же нот покорила судей. Девушка в воздушном платье с оборками никого не оставила равнодушным. Сначала кнопку нажал Дробыш, затем это сделала Суханкина. Ёлка и Пьеха тоже проголосовали за юную исполнительницу.
На сцену поднялся Алексей Чадов, любимый актер юной артистки, и поздравил ее с успешным выступлением. Чадов рассказал, что болел за Валерию и боялся не найти нужных слов, если девушка не пройдет.
Юлиана Тарасова так зажигательно исполнила «Хуторянку», что судьи на своих местах пританцовывали. Ёлка проголосовала первой. Только в конце выступления ее примеру последовали Стас Пьеха. Виктор Дробыш отметил, что в номере Юлианы было много элементов художественной самодеятельности. Маргарита Суханкина подчеркнула, что танец был неуместен, а пение не было чистым.
Зал разразился аплодисментами, когда на сцену вышел Богдан Козлов в казачьей форме и аккордеоном в руках и запел «Когда мы были на войне…». Ёлка первая ударила по кнопке, через мгновение это сделал Дробыш, потом Пьеха вскочил со своего места, чтобы проголосовать, после чего по кнопке ударила Суханкина. Зрители аплодировали юноше стоя и скандировали «молодец».
Ёлке понравился настрой Богдана, а Дробыш отметил, что юноша мог бы сняться в любом фильме. Стас Пьеха похвалил мальчика за надрывное исполнение, рассказал о бегавших по телу мурашках и признался, что энергетика казачества «всегда сносила ему башню». Пьеха вышел на сцену и спел один куплет вместе с Богданом. Маргарита Суханкина назвала конкурсанта «молодчиной» и посоветовала поберечь голос.
пригласил юного музыканта к себе на студию.
Пока одни участники проекта «Ты супер!» только завоевывают любовь зрителей, другие уже стали по-настоящему популярными. Данил Хомяков, который не прошел отборочный тур, для многих стал кумиром. Его выступление положило начало флешмобу. Исполненный Данилой зажигательный танец назвали «Хомяков-стайлом», его движения сегодня разучивают и офисные служащие, и дети в лагерях, и юные зрители шоу «Ты супер!».
Тем, кто не умет танцевать, предлагается принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Следить за новостями проекта, голосовать за понравившихся конкурсантов и просматривать их выступления можно с помощью приложения «Ты супер!» Google play или для App Store. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ субботу, 18 марта, в 20:00.
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