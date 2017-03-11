#ТЫСУПЕР!
Битва шефов
Битва шефов 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.03, 13:27

Трамп отказался рассказать о планах в отношении России

комментировать

Трамп отказался рассказать о планах в отношении России

Трамп отказался рассказать о планах в отношении России

Дональд Трамп не намерен рассказывать о стратегии в отношении отношений с Россией, отметил официальный представитель Белого дома.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа сообщил на встрече с журналистами, что американский лидер не намерен «раскрывать свои карты» по планам развития отношений с Россией, передает «Интерфакс».

Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Президент (Дональд Трамп) уже много раз давал понять, что его философия не заключается в том, чтобы оглашать планы, он держит свои карты при себе, чтобы придать максимальную эффективность своей стратегии переговоров».

На протяжении всей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен работать с президентом РФ Владимиром Путиным над улучшением отношений между двумя странами. Трамп обещал рассмотреть вопрос официального признания аннексии Крыма Россией, а также намекал на ослабление антироссийских санкций. После официального вступления в должность американский лидер заявил, что ждет от России урегулирования конфликта на Украине, и написал, что Москва «захватила» Крым. А пресс-секретарь Белого дома подчеркивал: «пока Россия не уйдет из Крыма», вопрос снятия или частичного смягчения антироссийских санкций обсуждаться не будет.

Накануне заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что их дипломаты сейчас активно работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась раньше возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru