Трамп отказался рассказать о планах в отношении России

Дональд Трамп не намерен рассказывать о стратегии в отношении отношений с Россией, отметил официальный представитель Белого дома.
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа сообщил на встрече с журналистами, что американский лидер не намерен «раскрывать свои карты» по планам развития отношений с Россией, передает «Интерфакс».
Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Президент (Дональд Трамп) уже много раз давал понять, что его философия не заключается в том, чтобы оглашать планы, он держит свои карты при себе, чтобы придать максимальную эффективность своей стратегии переговоров».
Москва «захватила» Крым. А пресс-секретарь Белого дома подчеркивал: «пока Россия не уйдет из Крыма», вопрос снятия или частичного смягчения антироссийских санкций обсуждаться не будет.
Накануне заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что их дипломаты сейчас активно работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась раньше возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.
Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Президент (Дональд Трамп) уже много раз давал понять, что его философия не заключается в том, чтобы оглашать планы, он держит свои карты при себе, чтобы придать максимальную эффективность своей стратегии переговоров».
Москва «захватила» Крым. А пресс-секретарь Белого дома подчеркивал: «пока Россия не уйдет из Крыма», вопрос снятия или частичного смягчения антироссийских санкций обсуждаться не будет.
Накануне заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что их дипломаты сейчас активно работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась раньше возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.
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